Von den Kelten für die Kirche der Zukunft lernen

Das frühe irische Christentum war eine erfolgreiche Basisbewegung. Theologe Andreas Schlamm meint: Die Methodik lässt sich auf heute übertragen.

Irland ist das einzige europäische Land, in dem sich der christliche Glaube zuerst von unten her durchsetzte, schreibt der Theologe Andreas Schlamm in einem Beitrag für die kirchliche Erneuerungsbewegung Fresh X. Schlamm sieht in der netzwerkartigen Architektur der frühen irischen Kirche ein Vorbild für die Zukunft der Kirche in Deutschland. Als Gründe für den Erfolg der ersten Missionare in Irland sieht er folgende Punkte:

Sie integrierten indigene Formen von Spiritualität ins Christentum.

Sie bezogen ihre Autorität nicht aus der Hierarchie, sondern aus Weisheit, Geist und Verstand.

Sie leiteten partizipatorisch. (Gemeindemitglieder können mitentscheiden; Anm. d. Red.)

Die keltische Spiritualität ist monastisch sowie seelsorgerlich geprägt. Es gab klösterliche Gemeinschaften, die locker miteinander verbunden waren und Gastfreundschaft lebten.

Die irischen Mönche verstanden sich als Wanderevangelisten und nicht als sesshafte Geistliche. Sie sahen sich als Gäste in einer fremden Kultur und prägten sie von innen.

John Finney, ehemaliger Bischof der Church of England, sieht im keltischen Weg ein Modell für die heutige Kirche. „Der keltische Weg war anders: Sie teilten das Leben der Menschen, bauten Beziehungen zu ihnen auf und versammelten sie, um dann einen passenden Rahmen für sie zu schaffen“, zitiert ihn Schlamm. „Es war keine koordinierte Aktion. Vielmehr waren es Einzelpersonen und Gemeinschaften, die aufbrachen, das Evangelium zu verbreiten, weil sie so begeistert davon waren.“

