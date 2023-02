Andreas Malessa: „Ähnlichkeiten mit evangelikalen Ultras wären rein zufällig“

Der Theologe und Journalist Andreas Malessa liest gerne im Buch Jona. Dabei entdeckt er Parallelen zu heute.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Andreas Malessa: Im Alten Testament das Buch Jona. Ein frommer Mensch hört Gottes Beauftragung, kann aber nicht glauben, wie umkehrwillig, wie veränderungsbereit die „Heiden“ sind. Als Gott barmherzig mit ihnen ist, ärgert sich der Fromme über Gottes Gnade und wünscht sich den strafenden Rächergott. Ähnlichkeiten mit evangelikalen Ultras des 21. Jahrhunderts wären rein zufällig … (lacht)

Im Neuen Testament der Doppelroman des Lukas: Evangelium und Apostelgeschichte. Jesus ist die stellvertretende Erfüllung aller Moralgesetze, lehrt und lebt die konkrete Utopie einer gerechten Welt. Und wie orientalische Juden und griechische Europäer das dann weiterentwickelt und verbreitet haben – super interessant!

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen?

Malessa: Fisch natürlich. Lachs, Dorade, Wolfsbarsch. Aber nicht „kochen“, sondern grillen oder backen. Mach‘ ich ja auch, wenn Jesus in Gestalt heutiger, „irdischer“ Gäste vorbeikommt.

Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Malessa: Erst über alles, worüber er aus dem Jenseits schallend lachen muss und den Kopf schüttelt. Dann über das Leid. Unser tatsächlich „himmelschreiendes“ Elend auf der Welt.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Malessa: Jesus.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Malessa: Mich beschäftigt, warum so viele Christinnen und Christen so wenig in der Bibel lesen. Warum sie sich keine intellektuell ehrliche Rechenschaft darüber geben, was sie glauben und was nicht; welche Ge- und Verbote sie verbindlich befolgen und welche nicht, welche Texte sie als Gottes Wort authentisch ernst nehmen und von welchen sie nur Community-Bubble-konform beteuern, man müsse sie ernst nehmen.

5. Wofür leben Sie?

Malessa: Huch Schreck. Sinn, Zweck, Ziel, Hoffnung, Motivation fürs Leben – alles mal kurz definieren, in „zwei, drei Sätzen“??? Haha. Geht nicht. Dann lieber: „Für gesunden Schlaf, etwas Bargeld und die Liebe meiner Familie“.

Andreas Malessa ist Hörfunkjournalist bei ARD-Sendern sowie Buchautor von Sachbüchern, Biografien und satirischen Kurzgeschichten. Seine Talkformate und Dokumentarfilme machten ihn als kompetenten und humorvollen Gesprächspartner bekannt. Er schrieb die Musicals „Amazing Grace“ und „Martin Luther King“. Der evangelische Theologe ist ein viel gefragter Fachreferent für kulturelle, sozialethische und kirchliche Themen. Er ist seit über 40 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt in der Nähe von Stuttgart. In seinem Buch „Am Anfang war die Floskel“ nimmt er den „Kirchensprech“ wortgewandt auseinander.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.