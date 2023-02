Sefora Nelson: Andere Menschen zur Nachfolge ermutigen

Sängerin Sefora Nelson ist es wichtig, geistlich zu wachsen. Ihr persönlicher Zugang zu Gott: Ruhe und Bibellese.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Sefora Nelson: Der Jakobusbrief ist schon lange mein Lieblingsbuch. Ich habe vor Jahren begonnen, ihn auswendig zu lernen. Vielleicht ist er auch deshalb so greifbar für mich, da ich viele, viele Stunden mit Auswendiglernen verbracht habe. Der Brief ist SO praktisch. Wie gehen wir mit harten Zeiten um, wie gehen wir mit anderen Menschen um, mit dem Leben an sich?

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Sefora: Ich würde ihm Kaffee machen und Kekse dazu anbieten. Ich würde ihm gerne am Tisch gegenüber sitzen und Fragen stellen. Aber erst, nachdem ich erzählt habe, wann ich in meinem Leben ganz besonders seine Nähe und Leitung gefühlt habe.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Sefora: Definitiv in der Ruhe und mit seinem Wort. Mein Tagebuch ist auch meist dabei. So reflektiere ich mein Leben, meine Träume, Bibelverse und meinen Tag.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Nelson: Geistliches Wachstum. Ich möchte wachsen. Ich möchte andere Menschen ebenfalls ermutigen, in eine mündige Jesus-Nachfolge hineinzuwachsen, ihren Platz im Reich Gottes zu finden und anzunehmen.

Wir wachsen vor allem an Widerständen. Authentisches „Vor-Leben“ ist mir wichtig. Ich will die dunklen Seiten, die ja auch große Chancen sind, nicht auslassen. „Be real“.

5. Wofür leben Sie?

Sefora: Ich möchte meinen ganz individuellen Platz im Reich Gottes einnehmen. Mutig und radikal. Jeden Tag aufs Neue. Gott und Menschen lieben wie mich selbst.

Sefora Nelson ist Liedermacherin, Sängerin, Theologin und Autorin. Hier geht es zu ihrer Webseite.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.