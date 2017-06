Ian und Larissa Murphy: „Ich bleib an deiner Seite“

Das Buch erzählt die wahre Geschichte von Ian und Larissa, die sich als Studenten kennen und lieben lernen. Er ein gläubiger Christ aus einer gläubigen Familie und sie gerade neu zum Glauben gekommen. Erst sieht alles rosig aus und sie planen auch schon die Hochzeit. Doch als Ian einen schweren Autounfall hat und mit einer schweren Gehirnverletzung und anderen Blessuren ins Koma fällt, ändert sich alles.

Das Buch beschreibt anschaulich Larissas Kampf mit ihrem Glauben, wie sie erst alles anzweifelt, sich vor Trauer völlig zurückzieht und dann doch immer wieder an kleinen Dingen erkennt, dass Gott da ist. Ians Familie und Bekannte halten auch in dieser traurigen Zeit, in der sie um das Leben ihres Sohnes, Bruders, Cousins und besten Freundes bangen, fest zusammen, treffen sich immer wieder zu Gebetszeiten und campieren teilweise im Krankenhaus. Sie zeigen Larissa, dass man vor allem in solchen Zeiten Gott vertrauen muss und wie sehr Liebe und Vertrauen helfen können. Larissas Liebe zu Ian wird auf eine harte Probe gestellt, da er, als er aus dem Koma erwacht, erst einmal nicht sprechen und so auch seine Liebe zu ihr lange nicht ausdrücken kann. Doch sie hält an ihrer Liebe fest und fühlt sich durch jedem kleinen Schritt, den Ian vorwärts kommt, bestätigt, dass es sich lohnt.

Schwer machen ihr es immer wieder Mitmenschen, die ihr weismachen wollen, dass sie ihr Leben vergeudet, wenn sie bei Ian bleibt. Sie hat das große Glück, im Haus von Ians Eltern wohnen zu können. Mit Menschen, die mit ihr trauern, hoffen und sie am besten verstehen. Vor allem Ians sehr gläubiger Vater schafft es immer wieder ihr Mut zu machen, im Glauben vorwärts zu gehen und so immer wieder gestärkt die schwere Situation anzunehmen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Durch die Liebe von Ians Familie wird auch Larissas Glaube immer tiefer und sie lernt sich in allem auf ihren Vater im Himmel zu verlassen.

Von Helga Zahn