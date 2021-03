Werbung

Von Dwayne Lacy_NRT, Staff Reviewer

Übersetzung: Karen Kersten



Was du wissen solltest

Israel Houghton and New Breed veröffentlichten vor 20 Jahren ihr Debütalbum, New Season, das die Welle des Urban Praise and Worship fortsetzte, die der Gospelsänger Fred Hammond seinerzeit begonnen hatte. Das Album schlug einen neuen Weg ein, von New Breed begonnen.

Der Band entstammen viele großartigen Lieder, aber seit dem letzten New Breed Album waren ein paar Jahre vergangen, und obwohl ihr Zusammenhalt immer noch stark war, gingen viele Mitglieder getrennte Wege.

Im Corona-Jahr 2020 fing Israel dann an, online Gemeinschaft mit New Breed-Mitgliedern im ganzen Land zu haben, und sogar die Bibel gemeinsam zu studieren. Dies löste mitten in der Pandemie etwas Großartiges aus, und so kamen Israel und New Breed im November 2020 wieder zusammen, um Feels Like Home im Wohnzimmer seiner Schwägerin und ihres Mannes aufzunehmen. Die Aufnahme konnte man als virtuelles Konzert online genießen – ein richtiger Bonus.

Israel und seine Frau, Adrianne Bailon Houghton, erhielten danach unzählige Nachrichten darüber, wie dieses intime Ereignis den Glauben des „Publikums“ neu entfacht habe in einer Zeit, in der der Glaube vieler Menschen einen neuen Tiefpunkte erreicht hatte.

Wie es sich anhört

Feels Like Home ist sehr organisch und unplugged, was dem Hörer erlaubt, jede intime Nuance zu spüren. Das Album erscheint zu einer Zeit, in der Menschen sich wieder mit Christus verbinden oder ihre Beziehung zu ihm vertiefen wollen. Dieses Werk ist vollgepackt mit neuen Liedern, alten New Breed Songs und einigen frischen Remixen bekannter Songs. Die Anbetungslieder, Don’t Wanna Leave und Breathe Into Me werden zu einem mitreißenden Medley kombiniert, obwohl beide für sich stehen könnten.

Das Coritos Medley ist einer meiner Lieblingsmomente des virtuellen Konzerts und auch des Albums. Israel singt alte Hymnen und Lobpreislieder auf Spanisch mit seiner Familie: seiner Frau Adrianne, seiner Schwägerin Claudette, sowie seinem Schwiegervater Freddie. Sie katapultieren mich direkt in einen spanischen Gottesdienst mit ihren altbekannten Bassgitarren-Licks, und den Sängern, die auf eine Art und Weise singen, die sowohl gesalbt ist als auch richtig Spaß macht.

Diese Familienangelegenheit wird auch durch Israels Sohn, Jordan Jones Houghton, bereichert, der sich Israel anschließt, um Echo seinen funkigen New Breed-Sound zu verleihen. Wie sein Vater, hat Jordan eine hohe Tenorstimme – und Mensch, kann der Mann singen!

Geistliche Highlights

Viele Gemeinden treffen sich immer noch zu 100 Prozent nur virtuell. Kombiniere das mit dem Verlust von Leben und Arbeitsplätzen aufgrund von Covid-19, und den polarisierenden Ereignissen, die die Nation gespalten haben, und die Antwort auf die Frage „Was brauchen wir?“ liegt nahe: Erweckung. Und dieses Album schreit Erweckung!

Das How Great Medley, aus How Great You Are und dem Klassiker, Be Glorified, zieht dich in seinen Bann und hilft, den Fokus auf Christus zu legen. Ein Highlight ist sicherlich auch Stimmveteranin Melonie Daniels, die Be Glorified mit anleitet.

Ja, New Breed singt bekannte Lieder, aber es ist so erfrischend! Hymn of Breakthrough ist aber eine neue Power-Ballade, die es wirklich verdient, gehört zu werden. Sei bereit, innezuhalten und Gott für seine Heilung und Freiheit zu loben: My breakthrough is here.

Bestes Lied

Ich kann nicht genug von Free Indeed (You Said I Am) bekommen. Dieser Song strahlt so viel Freude aus. Von Justin Raines Bassline über das Strumming von Israel und Jordan, bis hin zum Gesang von New Breed – dieses Lied ist einfach der Hammer: You called me out of the dark and pulled me into the Light / You said that I’m set apart and see me justified / You shook me out of my fear and took the limits off / Now that Your presence is near, I believe it / Whom the Son sets free, is free indeed.

Für Fans von:

Elevation Worship, Maverick City Music, Fred Hammond, J. J. Hairston