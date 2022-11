Dieses Lied von Paul Gerhardt basiert auf Psalm 146. Manche Zeilen daraus sind wie gemacht für Spruchkarten.

Du meine Seele, singe,

wohlauf und singe schön

dem, welchem alle Dinge

zu Dienst und Willen stehn.

Ich will den Herren droben

hier preisen auf der Erd;

ich will Ihn herzlich loben,

solang ich leben werd. Wohl dem, der einzig schauet

nach Jakobs Gott und Heil!

Wer dem sich anvertrauet,

der hat das beste Teil,

das höchste Gut erlesen,

den schönsten Schatz geliebt;

sein Herz und ganzes Wesen

bleibt ewig ungetrübt. Hier sind die starken Kräfte,

die unerschöpfte Macht;

das weisen die Geschäfte,

die Seine Hand gemacht:

der Himmel und die Erde

mit ihrem ganzen Heer,

der Fisch unzähl’ge Herde

im großen wilden Meer. Hier sind die treuen Sinnen,

die niemand Unrecht tun,

all denen Gutes gönnen,

die in der Treu beruhn.

Gott hält sein Wort mit Freuden,

und was Er spricht, geschicht,

und wer Gewalt muss leiden,

den schützt Er im Gericht. Er weiß viel tausend Weisen,

zu retten aus dem Tod,

ernährt und gibet Speisen

zur Zeit der Hungersnot,

macht schöne rote Wangen

oft bei geringem Mahl;

und die da sind gefangen,

die reißt Er aus der Qual. Er ist das Licht der Blinden,

erleuchtet ihr Gesicht;

und die sich schwach befinden,

die stellt Er aufgericht‘.

Er liebet alle Frommen,

und die Ihm günstig seind,

die finden, wenn sie kommen,

an Ihm den besten Freund. Er ist der Fremden Hütte,

die Waisen nimmt Er an,

erfüllt der Witwen Bitte,

wird selbst ihr Trost und Mann.

Die aber, die Ihn hassen,

bezahlet Er mit Grimm,

ihr Haus und wo sie saßen,

das wirft Er um und um. Ach ich bin viel zu wenig,

zu rühmen Seinen Ruhm;

der Herr allein ist König,

ich eine welke Blum.

Jedoch weil ich gehöre

gen Zion in Sein Zelt,

ist’s billig, dass ich mehre

Sein Lob vor aller Welt.

Paul Gerhardt

Das Lied „Du meine Seele, singe“ aus dem Liederschatz-Projekt von Albert Frey und Lothar Kosse.

Psalm nachgedichtet

Psalmlieder? Das sind Nachdichtungen biblischer Psalmen. Das Evangelische Gesangbuch enthält in seinem Stammteil nicht weniger als 37 solcher Psalmlieder. Von Psalm 146 gibt es eine Nachdichtung mit dem Titel „Du meine Seele, singe“. Sie verdanken wir Paul Gerhardt, dem wohl nach Martin Luther bekanntesten evangelischen Liederdichter. Bei dem zugrunde liegenden Psalm handelt es sich um eines der fünf Loblieder, mit denen der biblische Psalter schließt.

Reizvoll ist es, den Psalm und das Lied nebeneinander zu legen und so die Texte miteinander zu vergleichen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass unsere Gesangbücher bei „Du meine Seele, singe“ zwei Strophen auslassen (Strophe zwei und drei des Originals). Dadurch ist dort nicht davon die Rede, dass auch Fürsten nur Menschen sind und am Ende so wie alle Menschen „zu ihrem Staub umkehren“.

„Manche Zeilen möchte man auf eine Spruchkarte schreiben“

Paul Gerhardts Lied ist reich an „köstlichen Perlen“. Da lobt der Sänger den „Gott Jakobs“, von dem er sagt, er sei „das beste Teil“, „das höchste Gut“ und „der schönste Schatz“. Manche Zeile möchte man auf eine Spruchkarte schreiben. So heißt es in der vierten (sechsten) Strophe: „Gott hält sein Wort mit Freuden“, und in der Schlussstrophe singen wir: „Der Herr allein ist König“.

Anstoß erregt (neuerdings) allerdings die Fortsetzung: „Ich eine welke Blum“. Bin ich wirklich so schlecht? Nun, in der Sprache des Dichters bedeutet „welk“ so viel wie verwelkend, oder: zum Welken bestimmt.

Text: Reinhard Deichgräber

