Paul Gerhardt will mit diesem Lied Jesus würdigen. Es wurde als Teil eines Oratoriums weltweit bekannt.

Wie soll ich dich empfangen

und wie begegn‘ ich dir,

o aller Welt Verlangen,

o meiner Seelen Zier?

O Jesu, Jesu, setze

mir selbst die Fackel bei,

damit, was dich ergötze,

mir kund und wissend sei. Dein Zion streut dir Palmen

und grüne Zweige hin,

und ich will dir in Psalmen

ermuntern meinen Sinn.

Mein Herze soll dir grünen

in stetem Lob und Preis

und deinem Namen dienen,

so gut es kann und weiß. Was hast du unterlassen

zu meinem Trost und Freud,

als Leib und Seele saßen

in ihrem größten Leid?

Als mir das Reich genommen,

da Fried und Freude lacht,

da bist du, mein Heil, kommen

und hast mich froh gemacht. Ich lag in schweren Banden,

du kommst und machst mich los;

ich stand in Spott und Schanden,

du kommst und machst mich groß

und hebst mich hoch zu Ehren

und schenkst mir großes Gut,

das sich nicht lässt verzehren,

wie irdisch Reichtum tut. Nichts, nichts hat dich getrieben

zu mir vom Himmelszelt

als das geliebte Lieben,

damit du alle Welt

in ihren tausend Plagen

und großen Jammerlast,

die kein Mund kann aussagen,

so fest umfangen hast. Das schreib dir in dein Herze,

du hochbetrübtes Heer,

bei denen Gram und Schmerze

sich häuft je mehr und mehr;

seid unverzagt, ihr habet

die Hilfe vor der Tür;

der eure Herzen labet

und tröstet, steht allhier. Ihr dürft euch nicht bemühen

noch sorgen Tag und Nacht,

wie ihr ihn wollet ziehen

mit eures Armes Macht.

Er kommt, er kommt mit Willen,

ist voller Lieb und Lust,

all Angst und Not zu stillen,

die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken

vor eurer Sünden Schuld;

nein, Jesus will sie decken

mit seiner Lieb und Huld.

Er kommt, er kommt den Sündern

zu Trost und wahrem Heil,

schafft, dass bei Gottes Kindern

verbleib ihr Erb und Teil. Was fragt ihr nach dem Schreien

der Feind und ihrer Tück?

Der Herr wird sie zerstreuen

in einem Augenblick.

Er kommt, er kommt, ein König,

dem wahrlich alle Feind

auf Erden viel zu wenig

zum Widerstande seind. Er kommt zum Weltgerichte:

zum Fluch dem, der ihm flucht,

mit Gnad und süßem Lichte

dem, der ihn liebt und sucht.

Ach komm, ach komm, o Sonne,

und hol uns allzumal

zum ewgen Licht und Wonne

in deinen Freudensaal.

Paul Gerhardt

Jesus angemessen würdigen

Ein Fest steht bevor! Ein ranghoher Gast wird erwartet. Wie bereitet man sich darauf am besten vor? Es sind Absprachen zu treffen. Paul Gerhardt, Dichter des Liedes „Wie soll ich dich empfangen?“, hat sich entschlossen, die zu erwartende Person direkt anzusprechen: Jesus. Fünf Strophen sind an ihn gerichtet. Dabei nimmt Gerhardt Bezug auf ein biblisches Ereignis aus der irdischen Biografie Jesu, aber auch auf eigene Erfahrungen des Lebens. Angesichts der Bedeutung des Erlösers bittet er Jesus um Erleuchtung. Wie kann ich angemessen dich, den Ehrengast würdigen? Die Antwort: mit seiner speziellen Begabung – neuen geistlichen Liedern.

Die will er aber keineswegs beisteuern, um als Dichter selbst ein Ruhmesblatt zu ergattern. Ihm ist es ein Anliegen, Gott allein zu ehren. Das wird, für uns überraschend, auch darin deutlich, dass er – nach einem Brauch der damaligen Dichtkunst – in der zweiten Strophe markant, wenn auch verdeckt, das Kürzel S D G für „soli Deo gloria“, einarbeitet. Zweimal! Denn die Anfangsbuchstaben von drei aufeinander folgenden Wörten sowie dann drei in drei Zeilen vertikal untereinander angeordneten (betonten) Wörtern verweisen so auf sein Herzensanliegen: Allein Gott ehren soll auch dieses Lied.

Jesus danken

Und dann dankt Gerhardt Jesus persönlich. Für das Heil. Für Rettung und Hilfe angesichts vieler schwieriger, ja katastrophaler Situationen, die er damals selbst erlebt und miterlebt hat. Für dessen Liebe, die gewissermaßen die ganze Welt umarmt, umfangen hat. Nicht ganz zufällig greift der Poet hier am Schluss des ersten Liedteils ein ähnliches Wort (empfangen) aus der Eingangsstrophe auf.

Danach wendet sich Gerhardt in noch einmal fünf Strophen an die singende Gemeinde. Denn das, wofür er persönlich zuvor gedankt hat, gilt allen, auch uns. Wer das Lied „Wie soll ich dich empfangen?“ singt, soll und wird es sich hoffentlich zu Herzen nehmen: Jesus verdanken wir jede Art Hilfe (Strophe 6), er erwartet keine Eigenleistung unsererseits, er kommt gern (Strophe 7), er vergibt uns die Sünde und schenkt uns Heil und Trost (Strophe 8), er wird den Widerstand besiegen (Strophe 9). Denn er kommt wieder und wird die Welt richten, seine Gnade aber wird ewig leuchten (Strophe 10).

Weltweit bekannt

Am Anfang des Liedes bat der Dichter um Erleuchtung und benutzte das damals jedem verständliche Bild einer Fackel. Jesus Christus aber ist die himmlische Sonne, das ewige Licht. Ihm verdanken wir die Einladung und den Zugang in den Freudensaal.

Das Lied „Wie soll ich dich empfangen?“ ist weltweit bekannt, nicht zuletzt, weil es in dem berühmten Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingt, dort allerdings mit einer anderen Melodie. In unseren Gesangbüchern steht aber die Originalmelodie. Sie stammt von dem Komponisten Johann Crüger, der in seinem Gesangbuch „Praxis Pietatis Melica“ als Erster viele Texte Gerhardts veröffentlichte. Markant hebt in dieser Melodie der höchste Ton mehrfach die Bitte um und die Freude über die Ankunft Jesu hervor. Wenn Jesus kommt, beginnt ein besonderes Fest!

Text: Günter Balders