Alexander Schick, Tabea Tacke & Ulrich Wendel (Hrsg.): Neues Leben. Die Israel-Bibel

Die Israel-Bibel besticht bereits auf ihrem Cover durch viele farbige Bilder des Landes. Erschienen ist diese Bibel anlässlich des 75. Jahrestages der Staatsgründung Israels.

Als Übersetzung wurde die „Neues Leben“-Übersetzung gewählt, die eine moderne und leicht verständliche Sprache wählt und sich gleichzeitig nahe am biblischen Grundtext orientiert. Besonders beeindruckend sind jedoch die 127 Seiten mit farbigen Fotos von Israel – seinen Landschaften, Menschen und Tieren. So können sich die Leserinnen und Leser – insbesondere diejenigen, die noch nie in Israel waren – beim Lesen einen ersten Eindruck von diesem Land verschaffen. Das hilft dabei, sich in die biblischen Geschichten einzufühlen. Am Ende des Buches finden sich Zeittafeln, Landkarten und Grundrisse der jeweiligen Jerusalemer Tempel als weitere Hilfe für ein intensives Bibelstudium.

Darüber hinaus sind in diesem Werk rund 200 Seiten informative Texte zu den jeweiligen biblischen Büchern bzw. sonstigen Themen enthalten. Hier finden sich unter anderem Texte zu biblischen Personen wie Elia, Josia oder Paulus, aber auch kritisch reflektierende Texte so zum Beispiel die Frage nach „Antijüdischen Tendenzen im Neuen Testament“.

Ansonsten ist drin, was in einer Bibel drin zu sein hat, nämlich die Texte des Alten und Neuen Testaments mit den entsprechenden Querverweisen. Auch für Bibelkennerinnen und -kenner stellt der Erwerb dieser Israel-Bibel noch einen Gewinn dar. Dieses Werk sollte in keiner Bibel-Sammlung fehlen.

Von Doris Gehrke

Leseprobe (PDF)