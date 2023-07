Amir Tsarfati: Gottes Plan für Israel und die Gemeinde

Das Buch von Amir Tsarfati gehört definitiv nicht zur hochspekulativen Sorte Endzeitliteratur. Tsarfati ist messianischer Jude und lebt in Nordisrael. Er bleibt sehr nahe an den biblischen Texten, insbesondere dem Buch der Offenbarung. Trotzdem vertritt er einige Grundsätze, die gerade auch in der evangelikal-konservativen Theologie umstritten sind: Tsarfati gehört eindeutig dem Lager des Dispensationalismus an (einer theologischen Richtung, welche die biblische Heilsgeschichte in verschiedene Heilsepochen aufteilt, in denen Gott jeweils unterschiedlich handelt) und vertritt die Lehren der Vorentrückung und des Prämillenialismus.

Die christliche Gemeinde wird demnach vor Beginn der siebenjährigen „großen Trübsalszeit“ aus dieser Welt herausgeholt. Anschließend brechen mehrere „Wellen“ an Gerichten Gottes (7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen) über die Welt herein, die nur die ungläubige Menschheit und derjenige Teil des jüdischen Volkes miterleben muss, der sich nicht zu Jesus bekehrt hat.

In der Zeit des – nach dieser Sichtweise buchstäblich zu verstehenden – Tausendjährigen Reichs wendet Gott sich dann in besonderer Weise wieder Israel zu. Während Satan weggesperrt ist, übernimmt Israel zusammen mit dem nun als Messias erkannten Jesus und den Geretteten der Gemeindezeit die Führungsrolle. Teilt man diese Ansichten, wirkt das Buch in sich durchaus schlüssig.

Für Tsarfati hat die (Wieder-)Entstehung des Staates Israel im Jahr 1948 etwas mit dem Heilsplan Gottes für diese Welt zu tun. In diesem Zusammenhang liefert das Buch auch einige wichtige Informationen über die Staatswerdung, die vier Kriege Israels zwischen 1948 und 1973 und die Geschichte Israels der letzten 75 Jahre. Tsarfati steht einer Nichtregierungsorganisation vor, die den Menschen Zugang zu Nachrichten aus Israel verschaffen möchte. Vertreter einer Substitutionstheologie, welche die alttestamentlichen Verheißungen an Israel auf die christliche Gemeinde übertragen, kommen im Buch schlecht weg. Ähnlich ergeht es einem nicht ganz unbekannten und durchaus einflussreichen baptistisch-reformierten Theologen, der mit dem heutigen Israel anscheinend wenig anfangen kann.

Von Johannes Renz

Leseprobe (PDF)