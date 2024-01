Andi & Martina Weiss: Es wird nicht dunkel bleiben

Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Titel dieses Buches heißen könnte: „Wir warten aufs Christkind“ oder „Auf dem Weg zur Krippe“ und da gleich zu Beginn die Empfehlung zu finden ist: „Mach dieses Buch zu deinem Buch“ so haben wir mit diesem Buch eine An­leitung für einen ganz persönlichen Weg in der Advents- und Weihnachtszeit hin zu der Begegnung mit dem Kind in der Krippe.

Werbung

Es geht dabei auch um die Auseinandersetzung und die Erwartung an das eigene Leben, um die eigene Dunkelheit und das Licht dieser Welt, um „Frieden auf Erden“ und den Gott, der uns in Jesus ganz nahe kommt. Es geht um die große Botschaft von Weihnachten: „Hab’ keine Angst! Du bist nicht allein! Es wird auch in deinem Leben nicht dunkel bleiben!“

Martina und Andi Weiss ermutigen ihre Leser dazu, mit diesem Buch zu „arbeiten“. Das heißt: nicht zu viel auf einmal zu lesen, vielleicht auch einmal einzelne Blät­ter heraustrennen und sichtbar irgendwo anpinnen, um sich selbst die Chance zu ge­ben, dass die Botschaft des Buches sich vertieft und ankommen kann. So beschäftigen sich auch die ersten Impulse damit, zur Ruhe zu kommen. Es folgen Texte, die zum Nach­denken anregen, aber auch Rezepte oder manch praktischer Hinweis. Wirklich eine hilfrei­che Anleitung, um 2024 bewusst in die Advents- und Weihnachtszeit zu gehen.

Das Buch ist wie ein Bildband mit kurzen Texten und sehr unterschiedlicher grafischer Auf­machung gestaltet und führt so Seite für Seite zu dem Kind in der Krippe hin. Dabei nutzt der Autor das Buch auch ein Stück weit als Werbeplattform für sein eigenes Angebot als Coach oder verweist bei dem einen oder anderen Liedtext auf seine Musikaufnahmen. Ansonsten ist das Buch eine gute Anleitung für eine persönli­che Annäherung an Weihnachten und ganz gewiss ein Heranführen an die weih­nachtliche Botschaft für Menschen, die noch nicht mit Jesus auf dem Weg sind.

Das Buch ist auch unabhängig von der Weihnachtszeit als Geschenk empfehlenswert, weil es auf eine sehr berührende Art und Weise deutlich macht, wie Gott da ist. Er lebt mit, er lacht mit, er leidet mit, sodass wir täglich neu Weihnachtsfreu­de erleben können.

Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)