Andrea Tschuch: Herzensflüsterer

„Folge deinem Herzen“ lautet ein weit verbreiteter Rat. Doch wie sinnvoll ist das eigentlich? Die Autorin dieses Buches, Andrea Tschuch, arbeitet als Predigerin und Gemeindereferentin. Sie ist davon überzeugt: Es ist besser, Gottes Herzen zu folgen.

Nach einem persönlich schwierigen Jahr verbrachte Tschuch eine Auszeit in einer christlichen Lebensgemeinschaft. Eine Freundin wünschte Andrea für ihre Einkehr, dass Gott in dieser Zeit sein Herz mit ihr teilt. Die Autorin schreibt dazu, dass Gott diese Zeit genutzt und sie dazu eingeladen habe, sich mit „seinem Herz“ zu beschäftigen. Dabei habe sie auch ihr eigenes Herz besser kennengelernt. Das Buch „Der Herzensflüsterer. Bewegt von dem Gott, der sein Herz mit mir teilt“ ist das Ergebnis dieser Entdeckungsreise. Tschuch lädt die Leserinnen und Leser dazu ein, sie in diesem Buch ein Stück weit auf diesem Weg zu begleiten und dabei selbst mit eigenen Augen Gottes Herz und seine Schönheit zu entdecken.

Die Abschnitte tragen Titel wie das Vaterherz Gottes, Sehnsucht des Herzens, Herzensschule in der Wüste oder Herz in Aufruhr. Jeder Abschnitt basiert auf Begebenheiten aus der Bibel, die Tschuch auslegt und mit eigenen Erfahrungen ergänzt und so den Praxisbezug herstellt. Dies mündet in konkrete Fragestellungen zur Herzenshaltung des Lesers. Die Autorin betont, wie sehr Gott um unser Herz besorgt ist und dass wir die Begegnung mit Jesus brauchen, um Heilung zu erfahren und uns von ihm bewegen zu lassen.

Die Autorin hat mit ihrem Schreibstil und ihrer Ehrlichkeit ein seelsorgerlich höchst wertvolles Kleinod geschaffen. Ihre sanfte Art und Weise, sich auszudrücken, macht es geradezu wohltuend, sich auf das Gesagte einzulassen. Tschuch illustriert durch ihre eigenen Erfahrungen die Abgründe des menschlichen Herzens und beschreibt gleichzeitig die Liebe und das Erbarmen Gottes. Sehr anschaulich nimmt sie den Leser in die Begegnungen mit Jesus hinein. Sehr ansprechend, klare Leseempfehlung.

Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)