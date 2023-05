Anna Müller: Warum uns Israel fasziniert

Anna Müller hat Religions- und Kulturwissenschaften studiert und ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Israel absolviert. Für dieses Buch hat sie 15 Menschen mit persönlichem Bezug zu Israel gewonnen, die aus ihren eigenen Erfahrungen mit dem Heiligen Land berichten. Die Motivation der Herausgeberin wird im Vorwort deutlich: „Weil Israel meinem Gott wichtig ist.“

Werbung

So geht es auch Christian Seebauer, der den „Israel National Trail“ – knapp eintausend Kilometer zu Fuß durch das Heilige Land zurückgelegt hat und von Land und Leuten in den Bann gezogen wurde. Weiter erzählen unter anderem Reiseleiter Assaf Zeevi von seiner Kindheit in Israel, Johannes Gerloff von seiner Suche nach Antworten auf die Frage, warum Christen Israel wichtig sein sollte oder Evangelist Ulrich Parzany über sein Vikariat in Jerusalem in den sechziger Jahren. Diese Berichte lassen in mir die Lust auf eine Israelreise groß werden, um den Menschen zu begegnen und zuzuhören. Beim Lesen spürt man den Autorinnen und Autoren ab, dass Israel, das jüdische Volk, für sie ein Herzensanliegen geworden ist. Allesamt vereint die Liebe zu und Faszination Israels.

Dass der Blick auf Israel keiner Verklärung, sondern einer differenzierten Betrachtung (vor allem mit Blick auf das Gottesvolk und den heutigen Staat Israel) bedarf, kommt in diesem Buch gut zum Ausdruck: „Israel ist nicht perfekt. Ist es noch nie gewesen.“ So setzt sich ICF-Pastor Tobias Teichen, der jährlich nach Israel reist, auch mit der (leider) weit verbreiteten Ersatztheologie auseinander, der zufolge Gott die Christinnen und Christen als Ersatz für sein Volk Israel erwählt hat, da die Juden Jesus ablehnten.

Aussagekräfte Farbbilder runden dieses wunderbare Buch ab. Es eignet sich zum Selbst-Schmökern oder als besonderes Geschenk.

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)