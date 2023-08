Annemarie Pfeifer, Sabine Bockel: Folge der Spur deiner Sehnsucht

Wolkenloser Sommerhimmel, herrliche Weiten und ein verschlungener Pfad zeigen sich der Leserin auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist zu sehen, dass der Weg auf ein Ziel hinausläuft, aber nicht gerade ist. Wie im richtigen Leben – und dafür ist dieses Buch gemacht.

Überwiegend Frauen werden in den vier Teilen auf 252 Seiten angesprochen. In gut lesbarer Schrift sprechen die Autorinnen ausführlich eine breite Auswahl an privaten und intimen Themen an. Annemarie Pfeifer und Sabine Bockel sind vom Fach. Annemarie Pfeifer ist erfahrene Familienfrau, Großmutter und Therapeutin in Basel. Sie engagiert sich in der Kommunalpolitik in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Sabine Bockel ist Pastorin einer evangelischen Freikirche in Hessen.

Die Kapitel im Buch umfassen das breite Spektrum von den vielen Facetten und den Ursprüngen der Sehnsüchte bis zu deren Erfüllung, wie sie im Buch der Offenbarung und an weiteren Stellen in der Bibel verheißen sind. Ohne Scham erörtern die Autorinnen auch Tabu-Themen die Sexualität betreffend, Sehnsüchte von Paaren und Singles und der Verantwortung für eigenes Handeln, das gegebenenfalls zur Trennung führen kann. Schritt für Schritt führen Annemarie Pfeifer und Sabine Bockel die Leserin durch die Tiefen der eigenen Seele. Am Ende eines jeden Kapitels laden Fragen ein, das Gelesene zu reflektieren.

„Folge der Spur deiner Sehnsucht“ kann als sehr guter, christlich fundierter Ratgeber gelesen werden. Durchwegs mit dem Fingerzeig auf den, der Friede ist, Christus, und dem Hinweis, dass in dieser irdisch und gefallenen Welt nicht alle Sehnsüchte gestillt werden können. Dass sie aber wertvoll sind, um auf Spurensuche zu gehen, um mehr Lebensqualität zu erlangen. Reizvolle Beschreibungen wie ein Bild des Friedens mitten im Sturm des Lebens machen die Lektüre zu einem Glücksgriff im Bücherregal.

Von Silke Meier

Leseprobe (PDF)