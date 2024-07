Caroline Daphné Krein: Spielen. Toben. Prophezeien

Das Buch von Caroline Daphné Krein ist klasse. Es entfacht beim Leser ein Feuer und eine Sehnsucht, Gott im Alltag, in seinem eigenen Leben und natürlich auch im Leben der eigenen Kinder zu suchen, zu sehen und wahrhaftig zu erleben.

Werbung

Der Schreibstil ist natürlich, mit kurzen, verständlichen und lebendigen Sätzen. Das Lesen fällt leicht und macht Spaß. Das Buch enthält eine abwechslungsreiche, aber auch stimmige Mischung aus Berichten von persönlichen Erfahrungen aus der Kindheit der Autorin, aus ihrem Alltag als Mama und Erlebnissen mit ihren eigenen Kindern.

Dazu teilt die Autorin auch viel theoretisches Wissen aus ihrem Bibelstudium und ihrer Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit für Gemeinden. Dabei weckt Krein zum einen ein Staunen darüber, wie Gott in uns, unserem Alltag und vor allem in unseren Kindern wirken kann. Zum anderen weckt sie eine Sehnsucht im Leser, mehr von diesem wundervollen Gott zu erwarten, zu suchen, zu sehen, zu erleben. Und das vor allem nicht nur bei unseren Kindern, sondern in unserem eigenen Leben.

Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass wir Kinder bei der Wahrnehmung von Gottes Wirken viel ernster nehmen sollten. Und dass es teilweise sogar andersherum ist: Dass nämlich nicht wir als Eltern beziehungsweise Erwachsene Gott unseren Kindern näherbringen, sondern die Kinder uns Gott zeigen und erklären – und wir vom Glauben unserer Kinder viel lernen können.

Das Buch vermittelt eine Leichtigkeit, indem es Druck herausnimmt und eben nicht eine simple 10-Schritte-Anleitung ist. Es ermutigt dazu, Gott ganz persönlich einzuladen, um in uns, unserem Alltag und unseren Kindern sichtbar und spürbar zu werden.

Von Anna Nill

Leseprobe (PDF)