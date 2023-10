Claudia & David Arp: Und plötzlich sind sie 13

Meiner Meinung nach gehört es zu den größten Herausforderungen des Lebens, Kinder zu erziehen, ihnen gute Werte zu vermitteln und ihnen zu helfen, dass sie zu selbstbewussten und selbstständigen Menschen heranwachsen.

Werbung

Das Ehepaar Arp, selbst Eltern von drei inzwischen erwachsenen Kindern, bietet mit dem Buch „Und plötzlich sind sie 13 oder: Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen“ einen wertvollen Reiseführer durch die Pubertät. Sie teilen viele ihrer eigenen Erfahrungen mit der Leserschaft, lassen aber auch andere Eltern von Teenagern zu Wort kommen. Außerdem geben in jedem Kapitel entwicklungspsychologische Fachleute unter der Überschrift „Was Experten sagen“ Einblicke in die neuere Gehirnforschung. Am Ende jeden Kapitels werden unter „Miteinander reden“ Ideen zum Gespräch genannt, die zu Gesprächen mit den Heranwachsenden anregen.

Sehr sympathisch erscheint mir der Hinweis der Autoren, dass nicht jede Anregung des Buches umgesetzt werden muss, sondern es völlig ausreichend ist, wenn man sich ein paar Vorschläge und Tipps zu Herzen nimmt, die zur eigenen Familiensituation passen.

Hauptaussage des Buches ist, dass es das Wichtigste ist, in die Beziehung zum Kind zu investieren und dem Gespräch miteinander die höchste Priorität zu geben. So nennen die Autoren vier Säulen einer stabilen Beziehung und widmen jeder Säule einen Teil des Buches. Dabei geht es um die Beziehung zum Kind – auch in konfliktreichen Situationen, um das Übertragen von Verantwortung, um das Ausräumen von Hindernissen und um die Akzeptanz, dass sich manche Dinge einfach nicht ändern lassen.

Besonders gut gefallen hat mir an dem Buch, dass es überarbeitet wurde und sich auch dem Thema Handy und soziale Medien widmet. Das Buch nennt Vor- und Nachteile der Digitalisierung und gibt interessante Tipps, wie Jugendliche für das Leben in einer digitalisierten Welt ausgerüstet werden können.

Insgesamt lässt sich das Buch leicht lesen und ist äußerst verständlich formuliert. Jeder interessierte Leser wird sich etwas Hilfreiches herauspicken können, das ihm Unterstützung bietet.

Leseprobe (PDF)

Von Natalie Freising