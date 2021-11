Doreen Virtue: Von der Engelkönigin zur Königstochter

„Wow, was für ein Bekehrungszeugnis.“ Mit diesem Statement habe ich dieses Buch über die Lebensreise der Doreen Virtue beendet. In diesem Buch erzählt Doreen, dass sie in einer Gemeinschaft aufgewachsen ist, die sich an der Lehre von Christian Science (Gründerin: Mary Baker Eddy) orientiert hat. Schon als Kind hatte Doreen Visionen, ein Umstand, der sie in die Esoterik führte. Sie wurde reich, berühmt und zu einer Leitfigur. Doch selbst ihr erfolgreicher, luxuriöser Lebensstil befriedigte sie nicht. Sehr ehrlich und detailliert schreibt sie über ihr Leben und wie sie immer nach spiritueller Wahrheit gesucht hat. Erst allmählich erkannte sie, dass der wahre Jesus nichts mit ihren Überzeugungen und den damit verbundenen Lehren zu tun hat und merkte, dass sie getäuscht worden war. Doreen ist schmerzlich ehrlich, wenn sie über ihren langen Weg schreibt, vom Liebling de­rer, die ihre Bücher, Engel- und Göttinnen-Karten und Lehren benutzten, bis hin zu Ver­leumdung und Spott, als sie sich zu ihrem neu gefundenen christlichen Glauben bekennt. Aus einer Frau mit falschem Stolz wurde eine demütige und ehrliche Frau. Ich ziehe mei­nen Hut vor dieser mutigen Frau!

Es ist sehr offensichtlich, dass wir Menschen Doreen am Herzen liegen, denn sie versucht so viel wie möglich an Hintergrundinformationen über die spirituelle Szene zu liefern. Im­mer wieder entschuldigt sie sich für die falschen Lehren, die sie verbreitet hat und unter­mauert ihre Ausführungen mit entsprechenden Bibelversen. Sehr fundiert erklärt sie, was an der Esoterik so gefährlich und falsch ist und beschreibt auch christliche theologische Konzepte mit einfachen Worten, damit jeder es verstehen kann. Ich war erstaunt über die Korrelation zwischen New Age und dem Wohlstandsevangelium.

Im Anhang des Buches befindet sich ein kleines Nachschlagewerk zu den wichtigsten Be­griffen der Esoterik und 10 Gründe, warum Esoterik und Christentum sich nicht vermi­schen lassen, also ganz praktische Ratschläge zur biblischen Unterscheidung.

Der Schreibstil ist flüssig, das Buch ist gut strukturiert und es zieht sich ein roter Faden durch das Buch. Doreens Vergangenheit macht sie zur perfekten Stimme für das Thema Esoterik. Ein Muss für alle, die nach der wahren Wahrheit suchen. Ich möchte das Buch von Doreen all jenen empfehlen, die ein bisschen „mit dem Feuer“ spielen und glauben, ihr Tun sei harmlos und gottgefällig. Ich kann das Buch wirklich nur weiterempfehlen und den­ke dabei auch an diejenigen, die womöglich Angehörige sind. Hier wird das Thema wirklich klar beleuchtet.

Von Ingrid Bendel

