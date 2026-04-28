Warum wird Frieda in der Apotheke die ganze Zeit komisch angeschaut? Und wieso sind „Hautfarbenpflaster“ eigentlich beige?

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„Ein Pflaster für Frieda. Zusammen gegen Alltagsrassismus“ (Neukirchener Verlag) ist ein liebevoll gestaltetes Bilderbuch, das ein wichtiges Thema altersgerecht vermittelt: Was ist Alltagsrassismus, und wie kann dieser in Erscheinung treten?

Die Geschichte um Frieda, die aufgrund ihrer Hautfarbe Ausgrenzung erlebt, ist behutsam erzählt und bietet sowohl für junge Lesende als auch für Erwachsene zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräche über Respekt, Solidarität und Empathie, aber auch über Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen.

Das Buch (geschrieben von Jessica Lawson und Marcel Kahl – Illustrationen: Susann Bee) schafft es, schwierige Inhalte nicht zu überfrachten, sondern in einer konkreten Alltagsszene zu verorten. Die Figuren sind plastisch und kindnah gezeichnet; ihre Reaktionen und Gefühle wirken authentisch. Besonders gelungen ist die Balance zwischen emotionaler Nähe — man spürt Friedas Verletztheit — und ermutigender Handlung: Die Lösung liegt nicht in einer moralischen Lektion, sondern in konkretem Miteinander. Kinder werden zum Mitdenken angeregt, wie sie selbst in ähnlichen Situationen handeln könnten.

Die Sprache ist klar, altersgerecht und doch nicht verflacht — sie respektiert die jungen Lesenden, ohne belehrend zu wirken. Ein weiterer Pluspunkt ist die didaktische Aufbereitung: Am Ende finden sich im Sachteil Anregungen für Eltern und pädagogisches Personal sowie Gesprächsimpulse, die eine vertiefende Auseinandersetzung erleichtern. Es werden schwierige Begriffe aufgegriffen und erklärt. Das macht das Buch nicht nur zu einer schönen Vorlese-, sondern auch zu einer praxisnahen Bildungsressource. Ich kann mir gut vorstellen, das Buch in der Schule zu verwenden. Für ältere Kinder oder tiefergehende Workshops wäre ergänzendes Material sinnvoll.

Insgesamt ist „Ein Pflaster für Frieda“ ein warmherziges, kluges und anschlussfähiges Buch, das Kindern Werkzeuge an die Hand gibt, um Alltagsrassismus zu erkennen und solidarisch zu handeln.

Von T. Hamann

Leseprobe (PDF)