Franz Meurer: Brandmeister Gottes. Für eine Kirche, die nicht lange fackelt

Franz Meurer ist katholischer Pfarrer in Köln. Seine Kirchengemeinden St. Theodor und St. Elisabeth liegt in den Stadtteilen Vingst und Höhenberg, die als „Problemviertel“ gelten. Dort leben rund 23.000 Menschen von denen knapp 4.000 Sozialhilfe erhalten; jeder Dritte ist Ausländer. „Ein sozialer Brennpunkt – und seit Meurers Schaffen auch ein Hort der Nächstenliebe“, hieß es einst im STERN über ihn.

Der ein oder andere Leser seiner vorherigen Bücher wird nach der Lektüre seines neuesten Werkes denken: Endlich, das geistige Vermächtnis des Franz Meurer in Buchform. Weit gefehlt! Niemand, der den mittlerweile 72-Jährigen mit dem Herz am rechten Fleck kennt, glaubt ernsthaft, dass dieser innovative, an allem interessierte Hirte Gottes, bereits alles aus seinem unerschöpflichen Reservoir an nahezu salomonisch anmutender Weisheit zu Papier gebracht hat. Dem Leser werden ein reicher Zitatenschatz, eine umfangreiche Anekdotensammlung, biografische Anklänge, eine Vielzahl von Buchvorschlägen zur Vertiefung, Kölsch for Beginners usw. geboten.

Die unfassbare Themenvielfalt reicht vom gebrochenen Rad der Fahrradbotin bis zum Weltwirtschaftsgipfel, vom Vorschlag, wie ein Krippenspiel gerecht gestaltet werden kann, bis zum Umgang mit dem Tod in der Gesellschaft. Meisterhaft, teils dem „Jeck“ im Autor geschuldet humorvoll, inspirierend und zutiefst menschlich, gelingt es dem Schreiber eine Vielfalt von Themen, die die Gesellschaft derzeit umtreiben, anschaulich, aber nicht oberflächlich zu kommentieren.

Es nötigt Respekt ab, wie Meurer zielgenau auf den Punkt kommt. Selbst so trockene Themen wie der „Rheinische Kapitalismus“ oder die „Soziallehre der katholischen Kirche“ werden aufgrund der leicht verständlichen und gut zu lesenden Abschnitte nie langweilig. Meurer benennt ohne Schönrederei die Gründe, die zur Ausgrenzung und zum Entstehen bildungsferner Gesellschaftsgruppen und abgehängter Sozialfälle führen.

Der Tausendsassa der authentischen Glaubensvermittlung bleibt aber nicht stehen bei beredter Betroffenheitsbekundung, sondern bietet in seinen Pfarreien gemeinsam mit vielen guten Geistern tatkräftige Hilfe der Nächstenliebe an. Der Kirche wird ein Prototyp der Zukunft präsentiert. Runtergebrochen auf soziale Notlagen werden zuallererst existenzielle Fragen nach täglich Brot, Kleidung und Annahme beantwortet. Im Umkehrschluss stellen die Nutznießer irgendwann die Frage nach den ausschlaggebenden Motiven der Helfer. Hier dürfen dann missionarische Antworten ohne „Bibelschlagen“ gegeben werden. Den Rest erledigt Gott.

Zwei Kleiderkammern, 300 gespendete nagelneue Schulranzen für bedürftige Kinder und eine Fahrradwerkstatt, in der jedes Jahr 1.000 gespendete Fahrräder von Ehrenamtlern überholt und verteilt werden, weisen mehr auf Jesu Botschaft hin als tausend Worte. Meurer legt einen Wegweiser zur Gerechtigkeit in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Umwelt, Kirche und Glauben vor. Menschennah, perspektivisch, breit gefächert, voller Lebensweisheit, mit dem Tenor, so muss Kirche sein und nur so hat sie Zukunft. Nah an Menschen, aber an allen Menschen, allen fett gedruckt. Dieses kluge Buch bietet den Kirchen den Weg einer richtungsweisenden Erneuerung.

Von Hans-Georg Wigge

