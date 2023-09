Friederike Garbe, Andrea Specht: Heute weiß ich, wer ich bin

Von Friederike Garbe hörte ich zum ersten Mal durch einen Zeitschriftenartikel über ihr offenes Haus für hilfsbedürftige Mütter, das Agape-Haus in Lübeck. Ich fand sie als Person faszinierend und freute mich deshalb sehr über das Erscheinen ihrer Biografie. Und ich wurde nicht enttäuscht. Mit Andrea Specht zusammen beschreibt sie ihr Leben beginnend mit der überstürzten Flucht aus Schlesien im Januar 1945 gerade mal einen Tag nach ihrer Geburt. Ihr Schicksal steht einerseits beispielhaft für das vieler Kriegskinder und gewährt einen eindrücklichen Einblick in die Nachkriegszeit, andererseits erzählt sie ihre ganz eigene Geschichte mit der ihr verbliebenen Familie und dann ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Mehr als einmal standen mir die Tränen in den Augen und ich wünschte mir sehr, dass in all das Schwere endlich eine Wendung kommen würde. Die erlebt sie tatsächlich in ihren Dreißigern, als sie in einem Seminar Gott begegnet und sich daraufhin vieles in ihrem Leben zum Positiven verändert. Bald danach ziehen sie und ihr Mann in das Haus, das sich später zum Zufluchtsort für Mütter, Kinder und viele weitere Menschen in Not entwickelt, sogar mit eingebauter Babyklappe. Als Seniorin wird sie als Model entdeckt und spielt einmal in einem Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ mit.

Friederike Garbes Geschichten sind so detailliert aufgeschrieben, dass man sich sehr gut hineinversetzen kann und ihre Hochs und Tiefs mit durchlebt. Ich mag es, wie sie beides ehrlich schildert, sowohl das Negative ungeschönt als auch das Positive voller Freude. Sie steht zu ihren Schwächen und Stärken gleichermaßen und ist dadurch ein Beispiel für jemanden, der seine Berufung gefunden hat, der heute weiß, wer er ist – wie der Titel schon vorwegnimmt. Besonders spannend finde ich, wie es im Lauf der Zeit dazu kommt, dass das Agape-Haus immer mehr seine Aufgabe findet – nicht von jetzt auf gleich, sondern in einer Entwicklung nach und nach. Der Segen, der daraus entstand, hat sicher nicht zuletzt mit Friederike Garbes Definition von Liebe zu tun: „Dass du bist, dass es dich gibt, ist alles, was dich liebenswert macht. Nichts weiter.“

Von Judith Böttcher