Johannes Zenker: Und plötzlich Pilger

In seinem Buch „… Und plötzlich Pilger – Wie ein All-Inclusive-Urlauber sich selbst, Gott und ungeahnte Freiheit entdeckt“, berichtet Johannes Zenker von seinen Erfahrungen auf dem spanischen Jakobsweg. Er wandert auf dem Camino del Norte, dem im Vergleich zum Camino Frances anspruchsvollere Weg. Diese Route hat den Charme, dass sie in weiten Strecken am Meer und den wundervollen Küsten Nordspaniens entlangführt. Etliche Farbfotos im Mittelteil des Buches führen dem Leser den Reiz der Landschaft vor Augen und vermitteln so Lust, selbst solche Pfade zu beschreiten.

Werbung

Bei dem Werk handelt es sich jedoch nicht nur um einen klassischen Wanderführer entlang eines Pilgerpfades. Ziel des Autors ist es, auf diesem Weg Gott zu begegnen sowie den Sinn des Lebens zu ergründen. Dies verleiht dem Buch einen geistigen Tiefgang. Im Gegensatz zu vielen anderen Pilgerführern beschäftigt sich Zenker weniger mit der detaillierten Beschreibung der Herbergen, des Essens und des Weges. Man erfährt vielmehr von seinen Begegnungen auf dem Weg, der Kameradschaft, die auf dem Camino entsteht und den tiefschürfenden Gesprächen über Gott und die Welt.

Trotz fehlender Wandererfahrung und einer denkbar schlechten Pilgerausstattung gelangt Johannes Zenker, der sich selbst als sonst „All-inclusive-Urlauber“ bezeichnet, ans Ziel nach Santiago de Compostela.

Dieses Buch ist aus meiner Sicht hervorragend für alle geeignet, die sich mit der Idee tragen, einmal den Jakobsweg zu pilgern. Es zeigt die Schönheit der Natur des Pilgerpfades – darüber hinaus die Möglichkeit von Begegnungen mit Menschen, die sich im besonderen Maße beim Laufen in der Fremde losgelöst vom Alltag ergeben. Zenker befasst sich intensiv mit der Frage der Existenz Gottes. Somit ist die Lektüre dieses Buches auch für die Leser ein Gewinn, die selbst auf der Gottessuche sind oder die sich auch nur für diesbezügliche Erfahrungen anderer Menschen interessieren.

Von Doris Gehrke

Leseprobe (PDF)