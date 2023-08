John Mark Comer: Das Ende der Rastlosigkeit

Der US-amerikanische Pastor John Mark Comer stellt in diesem Buch ausführlich dar, wie sehr wir alle innerliche Ruhe brauchen und wie wir sie bei Jesus finden können. Das Buch nimmt Matthäus 11,28-30 als Grundlage: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“

„Das Ende der Rastlosigkeit“ besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil stellt Comer eins der Grundprobleme der heutigen Zeit dar: Rastlosigkeit. Vor allem durch die technischen Geräte, die wir 24/7 um uns herum haben, fällt es uns schwer, innerlich zur Ruhe zu kommen. In einer freien Minute greifen wir direkt zu unseren Smartphones. Unsere Konsumgesellschaft gaukelt uns vor, dass wir immer noch mehr brauchen, um wirklich glücklich zu sein; die sozialen Medien unterstützen uns unbewusst in diesem Drang nach Mehr. Die daraus entstehende Rastlosigkeit weckt Gefühle wie Neid in uns und/oder hindert uns daran, im Hier und Jetzt zu leben und bei Jesus zur Ruhe zu kommen.

Im zweiten Teil zeigt Comer eine Lösung auf, wie wir es schaffen, aus dieser Rastlosigkeit auszubrechen: Wir Menschen dürfen bei Jesus „in Ausbildung gehen“. Denn Jesus hatte immer volle Tage und war trotzdem nie in Eile. Diese Lebensweise dürfen wir ganz praktisch als Vorbild nehmen. Wie das genau funktionieren kann, stellt Comer im dritten Teil des Buches dar. Dabei stellt er verschiedene geistliche Übungen vor, die uns ganz praktisch dabei helfen können, unser Leben zu entschleunigen und innere Ruhe zu finden.

Wer hat Freude an diesem Buch? Das Buch ist für all diejenigen geeignet, denen es schwerfällt, im Hier und Jetzt zu leben und die ständig darüber nachdenken, was als Nächstes auf ihrer To-do-Liste steht. Oder für Menschen, die einfach so eine innerliche Rastlosigkeit verspüren und merken, dass dies negative Auswirkungen auf Beziehungen und den eigenen Charakter hat. Oder einfach für all diejenigen, die tagtäglich mit digitalen Geräten interagieren und sich ehrlicherweise eine digitale Sucht eingestehen müssen.

Mir persönlich hat das Buch an vielen Stellen die Augen geöffnet. In Comers sehr persönlichen und anschaulichen Erzählungen habe ich mich oft wiederfinden können. Der Autor wirkt dadurch sehr nahbar und seine praktischen Tipps sehr glaubwürdig. Die vorgestellten geistlichen Übungen waren zwar für mich größtenteils nicht neu – trotzdem haben sie dadurch für mich einen neuen Kontext erhalten. Ich konnte viel mitnehmen, was ich jetzt auch praktisch umsetzen möchte.

Die praktischen Tipps sind teilweise sehr subjektiv. Man sollte nicht vergessen, diese kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, bevor man sie für sich übernimmt. Zudem darf man von dem Buch nicht erwarten, dass es theologisch sehr in die Tiefe geht. Es ist vielmehr praktisch orientiert und mit (US-amerikanischem) Humor eher umgangssprachlich geschrieben, was man mögen muss.

Von Laura Wagner

Leseprobe (PDF)