John Mark Comer: Leben – vom Meister lernen

Jeder folgt jemandem oder etwas nach – dies ist die These von Autor John Mark Comer. Die Worte Jesu „Komm, folge mir“ sind für ihn die wichtigsten drei Worte der Menschheitsgeschichte. Sie setzen einen ersten Meilenstein für eine intensive Zeit bei Jesus in der Lehre. Wer will nicht Jesus ähnlicher werden und handeln wie er?

Gut erklärt Comer das „Wie?“, in dem sich die geistliche Reise Dank der Kraft des Heiligen Geistes zu einem Alltagserlebnis voll Zufriedenheit, Freude und Zuversicht gestaltet. Vorbild für die Welt sein, kann so Realität werden. Comers inspirierende Beispiele für Lebensregeln sind verständlich beschrieben und nachvollziehbar. Verbunden mit vielen praktischen Tipps sollen sie bei der Nachfolge Jesu in der heutigen Zeit helfen, um befreit von Zwängen mit ihm unterwegs sein zu können.

Comer benennt klare Ziele und unterlegt sie mit Aussagen von Mönchen über Theologen bis hin zu Wissenschaftlern. Er lässt auch Jesus zu Wort kommen und deutet die Aussage „Folge mir nach“ auf erfrischende Art und Weise. Der Autor bringt dem Leser beachtliche Gedanken und Anregungen nahe. Verständlich und mit biblischen Beispielen untermauert, setzt dieses Buch Jesus ins Zentrum und unterstützt bei der praktischen Umsetzung. Es ist gut zu lesen und lädt ein, immer wieder einmal hineinzuschauen.

Von Susanne van Hees

Leseprobe (PDF)