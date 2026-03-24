Julie Klassen: Eine Versöhnung am Meer

Claire Summers, die älteste von 5 Schwestern, ist aufgrund eines moralischen Vergehens seit zwei Jahren aus ihrer Familie ausgeschlossen. Nach dem Tod ihrer strengen Tante, bei der sie zurückgezogen gelebt hat, wagt sie einen Neuanfang und zieht nach Sidmouth an der Westküste Südenglands. Dort leben nach dem Tod ihres Vaters ihre Mutter und Schwestern leben. Ihre Schwestern nehmen sie wieder liebevoll in ihrer Mitte auf, aber ihrer Mutter fällt es schwer, Claire ihre Verstöße gegen die strengen gesellschaftlichen Regeln zu vergeben.

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Als Teilhaberin einer Pension in Sidmouth arbeitet Claire mit dem geheimnisvollen William Hammond zusammen und die beiden entwickeln Gefühle füreinander. Ebenso wie Claire möchte auch William mit seiner kleinen Tochter in Sidmouth einen Neuanfang wagen. Jeder von ihnen muss sich aber mit der Vergangenheit versöhnen und dem anderen Einblicke in das bisherige Leben geben, um gute Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Auch weil ihr früherer Verehrer, Lord Bertram, der dafür verantwortlich war, dass Claire keinen Kontakt zu ihrer Familie mehr hatte, wieder in ihr Leben tritt.

„Eine Versöhnung am Meer“, der dritte Band der Reihe an Devonshires Küsten, ist in sich abgeschlossen. Die wichtigen Ereignisse aus den vorherigen Bänden werden in den ersten Kapiteln des Romans aufgegriffen und führen zu einer längeren Einleitung und Vorgeschichte. Mit dem Umzug von Claire nach Sidmouth verlagert sich nicht nur der Ort der Handlung, sondern auch Claire agiert in diesem neuen Lebensabschnitt mit beeindruckendem Mut und Entschlossenheit, um die Versöhnung mit sich und ihrer Familie voranzubringen.

Mit ihrem lebendigen Schreibstil nimmt die Autorin Julie Klassen ihre Leser mit hinein in das Leben in England Anfang des 19. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Zwänge werden schmerzhaft miterlebt und der Mut der Schwestern, denen die Liebe wichtiger ist, ist befreiend und ermutigend. Auch die Bedeutung der christlichen Botschaft über Vergebung lässt Julie Klassen sehr lebensnah in die Erzählung mit einfließen. Die Autorin hält aber bis zum Schluss die Spannung aufrecht, mit wem Claire ihr persönliches Glück findet und es fällt schwer, das Buch zur Seite zu legen, bevor man es fertiggelesen hat.

Von Damaris Kümmerle

Leseprobe (PDF)

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