Katja Zimmermann: Zuerst geliebt – Wenn Gott dir ein Solo schenkt

Das Buch „Zuerst geliebt“ von Katja Zimmermann setzt sich mit dem Thema ungewollten Singledaseins auseinander. Liest man den Untertitel „Wenn Gott dir ein Solo schenkt“, denkt man eigentlich zuerst, tja „solo“, also einsam. Zimmermann, die auch als Liedermacherin auftritt, weist zu Recht darauf hin, dass ein „Solo“ in der Gesangsbranche nur die Sänger und Sängerinnen erhalten, die hierfür als am besten geeignet erachtet werden. „Solo“ bedeutet also eben nicht nur liegen geblieben, sondern herausgehoben.

In diesem Buch spricht die Autorin mit großer Offenheit über ihre eigenen Erlebnisse und Enttäuschungen, ihre Ungeduld wie auch ihre Scham wegen ihres Singledaseins, was die Lektüre besonders authentisch macht. Bereits der obige Untertitel, richtig verstanden, ändert und weitet den Blick auf Singles. Denn manch ein scheinbarer Traumprinz entpuppt sich in der Ehe als Froschkönig oder gar als Kröte, – sprich nicht jede Ehe wird glücklich. Katja Zimmermann lenkt den Blick auf Gott hin. In ihren Worten ausgedrückt: „Die Ehe ist nicht das ultimative Geschenk Gottes. Gott selbst ist es.“

Vor allem gilt es also die jeweilige eigene Berufung auf Gott hin zu finden im Leben, unabhängig vom jeweiligen Beziehungsstatus. Es ist die Frage zu klären, was sind Gottes Pläne für mein Leben. Ihr Buch strahlt die Gewissheit aus, dass vor allem auch Gottes Pläne Pläne des Heils sind, die zum Glück führen, egal ob als Single oder in einer Beziehung.

Betrachtet man das vordere weiß-rosa gehaltene Cover etwas näher, kann man die Umrisse eines Diamanten erkennen. Dieser steht sicher auch für die Botschaft der Autorin, dass ein „Solo“ nicht bedeutet, ausgemustert zu sein aus der Gruppe der Menschen, denen eine Beziehung geschenkt ist. Ein von Gott geschenktes Solo kann eine besondere Berufung darstellen und einen zum Diamanten schleifen. Ganz in diesem Sinne untermalt die Autorin ihre Überlegungen mit schön angeordneten Bibelversen, Zitaten wie auch Gedichten und bezeugt damit ihren tiefen Glauben und ihr Gottvertrauen.

Von Doris Gehrke

