Kira Geiss: Bittersüße Realität

Im Jahr 2023 wurde Kira Geiss im Alter von 20 Jahren zur Miss Germany gewählt. In diesem Buch erzählt sie von ihren Erfahrungen zwischen Selbstzweifeln und Social-Media-Likes. Das Buch hat drei Teile. Es beginnt mit einem „Filmriss“ im Alter von dreizehn Jahren. Kira schildert eine Zeit voller Partys und Alkoholmissbrauch – verbunden mit dem Wunsch, dazuzugehören und anerkannt zu sein. Identitätsprobleme, Essstörungen und Selbstzweifel prägen ihr Leben. Virale Schönheitstrends beeinflussen sie in ihrer Selbstwahrnehmung. Offen erzählt sie von Momenten, in denen sie mit Entscheidungen und Begegnungen überfordert war, sowie von erschütternden Übergriffen und dem Kampf gegen den eigenen Körper.

Die Einladung in einen christlichen Jugendkreis gibt ihrem Leben eine neue Richtung. Kira will nun weitergeben, was sie als Rettung erlebt hat und engagiert sich in der Jugendarbeit und Gemeindegründung.

Im zweiten Teil des Buchs schildert Kira ihren Weg zur Miss Germany. Miss Germany, das hieß früher: Posieren im Bikini, lächeln und angestarrt werden. Perfekte Körpermaße – hauptsache schön. Doch das Konzept dieses Wettbewerbs wurde drastisch verändert. Mittlerweile stehen Charakter und Inhalte im Mittelpunkt, keine Schönheitsideale. Damit kann sich Kira identifizieren, und so entscheidet sie sich, teilzunehmen.

Zu ihrer Überraschung wird Kira 2023 tatsächlich zur Miss Germany gekürt und ist plötzlich eine prominente Person. Ein schöner Titel – doch was alles dahintersteckt, ist ihr nicht bewusst.

Der dritte und größte Teil des Buchs ist ein Blick hinter die Kulissen der Glitzer- und Glamourwelt. Die Glamourwelt, nach der sich Kira gesehnt hat, birgt auch dunkle Seiten: toxische Social-Media-Trends, ungesunde Selbstinszenierung, Fremdbestimmung. Dazu der Druck, ständig Neues posten zu müssen. Oberflächlichkeit, quälendes Frisuren-Styling und drückende Schuhe. Das Gefühl der Bedrohung durch Fans, die in ihre Privatsphäre eindringen sowie ungefilterter Hass. Kira berichtet von den Herausforderungen, die viele junge Frauen ebenso wie sie erleben: den schmalen Grat zwischen „Weglächeln“ und der Wut, als Trophäe behandelt zu werden. Bewegend gibt sie Einblicke, was Hass-Nachrichten und offene Ablehnung mit ihrer Seele und ihrem Selbstwertgefühl machen und wie sie für sich gelernt hat, damit umzugehen. Nicht alles ist immer nur zuckersüß, sondern manchmal eben auch bitter.

Besonders im dritten Teil spürt man deutlich, mit wie viel Herzblut Kira dieses Buch geschrieben hat. Sie möchte neue Gedankenanstöße zu Themen wie Selbstwahrnehmung, Lifestyle und Sexismus geben und einen guten Umgang mit Social Media vermitteln. Authentisch und mitreißend teilt Kira ihre Erfahrungen und fasst in Worte, was viele bewegt: Wer bin ich, wenn keiner hinsieht? Wie kann ich echt und erfüllt leben?

Sie spricht auch ihren christlichen Glauben an, der ihrem Leben eine positive Richtung gegeben hat, aber dies bleibt dezent im Hintergrund. Insgesamt sind die Überlegungen der Autorin wertvoll und hilfreich.

Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)