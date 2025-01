Klaus Heizmann: Mein Leben in Dur und Moll

„…Dieses Buch soll keine Biografie sein, die alle Daten, Ereignisse und minutiösen Abläufe erfasst, das habe ich mir fest vorgenommen. Es wird vielmehr ein Stück Kirchenmusikgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert vor und hinter den Kulissen beleuchten und sichtbar machen…“



Mit diesen Worten des Autors Klaus Heizmann im Vorwort nimmt er die Leser mit auf seine bisherige Lebensreise, die ganz eng mit „Oma-Tante“ Hedwig Volk, verflochten ist, der er auch das Buch gewidmet hat. Hedwig Volk war Studienrätin und sie war diejenige, die die entscheidenden Weichen auf dem Lebensweg von Klaus Heizmann stellte. Sie brachte ihm das Klavierspielen bei, ging mit ihm in die Oper und bezahlte einen Geigenlehrer. So begann alles und so begleiten wir in diesem Buch den Autor auf seinem Werdegang als Musiker über wichtige Stadien in seinem Leben: seine Kindheit, die Jugendzeit, seine erste Liebe, Familie und viele Erlebnisse mit Chören und Orchestern. Zudem gewährt es Einblick in die Arbeit des Autors als Texter und Komponist und beschreibt auch, wie er zum Glauben kam.

Immer wieder werden auch Momente mit unterschiedlichen Menschen, die ihm in seinem Leben begegnet sind, geschildert und lockern seine Erzählungen durch einige amüsante Anekdoten auf. Doch in jedem Leben gibt es schöne und weniger schöne Momente, und hier erzählt der Autor recht nüchtern, dass das Leben nicht nur ein Dur-Akkord ist: Alles wohlklingend, fröhlich und heiter. „Jeder kann ein Lied davon singen. Auch ich erlebte … eine lange schmerzliche Zeit in Moll, obwohl alles so gut begonnen hatte.“

Klaus Heizmann ist es gelungen, seine Geschichte in einem sehr interessanten Buch zusammenzufassen. Nicht nur ehrlich und offen, sondern warmherzig berichtet der Autor aus seinem Leben und würzt alles mit einer ganzen Menge Humor, was mich oft zum Schmunzeln gebracht hat. Gut gefallen hat mir auch, dass es im Mittelteil des Buches eine kleine Zusammenstellung diverser Bilder gibt, die das Gelesene noch anschaulich unterstreichen. Die Ausführungen von Klaus Heizmann über seine Arbeit als Texter und Komponist fand ich als Laie in Musikangelegenheiten nicht ganz so prickelnd, dennoch hat mich die Tatsache sehr überrascht, dass er sogar Oratorien und Kantaten geschrieben hat. Dies hatte ich bisher eher bei namhaften Musikern wie Bach verortet.

Das Buch beleuchtet die Vielschichtigkeit eines Musikers, der nicht müde wird, die Frohe Botschaft durch die Musik zu verkünden. Eine Empfehlung auch für Nicht-Musikbegeisterte.

Von Ingrid Bendel

