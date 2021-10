M. Florian Walz: Wirklich glücklich

M. Florian Walz, Kommunikationsdesigner und Vater von vier Kindern, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit der Reihe „inspiriert von“ Bibeltexte grafisch und in Worten kindgerecht darzubieten. Der erste Band mit dem Titel „Von Gott beschützt“, inspiriert von Psalm 91, erschien im Januar 2021. Mit „Wirklich glücklich“ erschien nun der zweite Band der Reihe. Dieser Band basiert auf der Bergpredigt Jesu in Matthäus 5,1-16.

Das robuste Cover und die ansprechende Größe des zweiten Werkes „Wirklich glücklich“ eignen sich schon von der Beschaffenheit für die oftmals etwas grobmotorische Nutzung durch Kinderhände. Erfahrungsgemäß verschlingen die kleinen Protagonisten Vorgelesenes mit allen Sinnen. Den verschiedenen Sinnen ist mit diesem sehr schön gestalteten Buch liebevoll Genüge getan. Mit großen, wunderbar selbst erklärenden Bildern und wenigen aber tiefgreifenden Worten werden dem angegebenen Alter entsprechend die Grundsätze der Seligpreisungen der Bergpredigt vermittelt. Aussagekräftig formuliert und herzallerliebst gezeichnet erreicht die beste Botschaft der Welt so über Ohren und Augen die kleinen Seelen. Viele berührende Details ermutigen Kinder wie Erwachsene zu gemeinsamen weiterführenden Gesprächen. Die kurzen Zusammenfassungen der Aussagen Jesu überfordern nicht und werden die Aufmerksamkeit der kleinen Zuhörenden hochhalten.

Dem Buch ist anzumerken: Da hat sich jemand intensiv in die kindliche Seele und den noch ungeformten Kinderkosmos hineindenken können. Das hat jemand geschaffen, der aus der Familienrealität schöpft. Da hat jemand aufmerksam die Reaktionen seines Publikums reflektiert. Wort und Bild sind stimmig. Zusätzlich bietet Walz einen QR-Code und einen Link im Buch an, um es digital nutzen zu können. Das schafft die Möglichkeit der Präsentation in Kinderstunden oder an Vorlesenachmittagen in Büchereien.

Von Hans-Georg Wigge

Leseprobe (PDF)