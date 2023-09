Marcel Hager: Mann, unrasiert

Eigentlich ist es ganz einfach: „Bedeutend und berufen“ – so überschreibt der Autor und (Männer-)Coach Marcel Hager das erste Kapitel seines Buches.

Doch in der Realität ist es gar nicht so einfach als Mann: Wer bin ich? Was leiste ich? Mit wem kann ich mithalten? Was bin ich wert? Fragen, die den Autor bewegt haben und ihn auf eine spannende Entdeckungsreise voller Abenteuer geführt haben.

Was mir an diesem Buch so gefällt: Es hilft Männern, die Masken abzulegen und ehrlich zu werden: Eigenes Versagen und Schwächen zuzugeben und aus der Kraft Gottes zu leben und sich lieben zu lassen. Mein Lieblingssatz im Buch: „Unser Tun ist abhängig von unserem Wert, nicht andersherum.“ (S. 17) Die Frage ist also: Wie sieht mich Gott? Ausgehend von dieser Vergewisserung unseres Wertes als Ebenbilder Gottes können wir befreit unseren Aufgaben und möglicherweise einer besonderen Berufung nachgehen. Anders gesagt: Die Identität als Kinder Gottes ermöglicht Männern im Glauben zu wachsen, charakterlich zu reifen und Frauen auf verantwortungsvolle Art und Weise zu begegnen.

Marcel Hager challengt mich mit seinen Gedanken, seinen Abenteuern in rauer Natur und weckt zugleich die Sehnsucht nach einem Leben als Kind Gottes, das mutig und vertrauensvoll vorwärts geht! Leicht lesbar, ehrlich aus dem eigenen Leben geschrieben und hoffnungsvoll. Ein prima Buch für Männer, das durch knackige, nicht allzu lange Kapitel besticht und Männer nach dem Herzen Gottes fördert!

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)