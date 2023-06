Maria Prean, Daniel Exler: Ab durch die Decke – hinein ins Reich Gottes

Wie wird mein Leben als Christ kraftvoll, wirkungsreich und voller Lebensfreude? Die beiden Autoren Maria Prean-Bruni, Missionarin in Uganda und Daniel Exler, Pastor einer Freikirche in Pforzheim, haben ein sehr praxisnahes Buch geschrieben. Abwechselnd behandeln sie in zehn Kapiteln verschiedene Themen & Fragen, darunter Vergebung und Heilung, Glaube, Heiliger Geist, Wille Gottes, „Wie kann ich angstfrei leben?“ und „Worauf gründen wir unser Leben?“. Dabei wird immer wieder wird zur Lebensübergabe an Jesus aufgerufen – als Voraussetzung für ein erfülltes und fruchtbares Leben.

Werbung

Jeder Abschnitt wird mit einem prägnanten Bibelvers eingeleitet. Anhand von persönlichen Erlebnissen, politischen Ereignissen, Zeugnissen von bekannten Persönlichkeiten oder Freunden erklären die beiden Autoren das jeweilige Thema. Der Stil ist humorvoll und locker, so wie sie auch reden oder predigen würden. Die einzelnen Kapitel sind in diverse Unterkapitel gegliedert, sodass es dem Leser leichtfällt, die Übersicht zu behalten und über kleinere Abschnitte tiefer nachzudenken.

Weitere ermutigende Bibelverse sind unter dem Titel „Deine Ermutigung aus dem Wort“ grau unterlegt. Prägnante Zitate der Autoren sind in größerer Schrift oder kursiv über eine ganze Seite gedruckt. Vertiefende, sehr persönliche Fragen bringen beim Lesen dazu, das eigene Leben zu überdenken. Die meisten Kapitel schließen mit einem themenspezifischen Gebet ab.

Besonders Maria Prean schreibt voller Leidenschaft über Jesus. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Sie beschreibt, wie es ist, ganz mit Jesus zu leben. Aus jedem Satz sprüht ihre Freude über ein Leben in Gottes Herrlichkeit und ihre tiefe Verbundenheit mit Jesus. Ihr radikaler Glaube sprengt Grenzen. Und ihr Leben belegt ihre Aussagen: Gott führte die damals 60-Jährige um die Jahrtausendwende nach Uganda, um sich dort um verarmte Kinder zu kümmern. Sie gründete Kinderheime und Schulen und sorgt für die medizinische Versorgung.

Dieses Buch soll den Leser hineinkatapultieren in ein erfülltes und fruchtbringendes Leben mit Jesus. Es soll ermutigen, die göttlichen Wahrheiten zu ergreifen und selbst ein Überwinder im Reich Gottes zu werden. Ein Hinweis: Leserinnen und Leser, die nicht „charismatisch“ geprägt sind, könnten auf einige Aussagen Daniel Exlers irritiert reagieren.

Von Brigitte Keune

Leseprobe: PDF

Weiterlesen: Maria Prean: Es geht um die Ewigkeit!