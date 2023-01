Mark Batterson: Kreiszieher

Diesem Sachbuch ist die jüdische Legende des Mannes Honi vorangestellt. Er zeichnete in einer Dürrezeit im 1. Jahrhundert vor Christus einen Kreis in den staubigen Boden und verließ diesen Kreis erst wieder, als es anfing zu regnen.

Die Message, die der US-Pastor und Bestseller-Autor Mark Batterson damit vermitteln will, ist schnell klar: Bete und gib nicht auf! Das wird im gesamten Buch sichtbar – vor allem dann, wenn Batterson von seiner Gemeinde erzählt und wie sie auf der Suche nach einem neuen passenden Grundstück bzw. Gebäude sind. Die Metapher des Kreisziehens zieht sich als roter Faden durch das Buch.

Der Autor ermutigt die Leser, groß von Gott zu denken und ihn aufrichtig zu bitten und beständig zu beten. Der leicht lesbare Schreibstil sowie die zahlreichen Erfahrungsberichte übers Beten können helfen, neu und voller Vertrauen mit Gott ins Gespräch zu gehen.

Dem Buch haftet ein typisch amerikanischer Stil an: manchmal etwas langatmig. Und an einigen Stellen wirkte es so, als ob „mehr beten“ auch zu mehr Erhörung führt. Dies hätte der Autor klarer formulieren können.

Batterson beteuert im zweiten Kapitel, dass Gebete nur von Gott erfüllt werden, wenn sie mit seinem Willen in Einklang stehen. Und: Gebet seien kein „Zaubertrick“. Sein Fokus beschränkt sich auf das „Bittgebet“, andere Dimensionen bleiben eher außen vor (Lobpreis, Bitte um Vergebung, Fürbitte).

Von Andreas Schmierer

