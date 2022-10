Markus Walther & Hauke Burgarth: Verdingkind

Markus, genannt Meck, ist ein Verdingkind in der Schweiz. Ein Pflegekind, das im Alter von sechs Jahren vom Kinderheim auf einen Bauernhof in Luzern geschickt wird. Dort lebt er als billige Arbeitskraft in einem Umfeld von Gewalt, emotionaler Misshandlung und Ausbeutung. Sein Vater kam nach dem frühen Tod der Mutter nicht mit den Kindern klar. Meck kam mit seinen Geschwistern ins Heim und wurde dort sexuell missbraucht.

Werbung

Allein der Gedanke, was diese Kindheitserfahrungen mit der Seele des kleinen Meck gemacht haben müssen, ist entsetzlich. Es grenzt an ein Wunder, dass Meck trotz einiger krimineller Aktionen und Drogenerfahrungen seinen Weg gegangen ist.

Eine wechselvolle Geschichte zwischen Hoffnung und niederschmetternden Misserfolgen sowie gesundheitlichen Rückschlägen führt schließlich zur Begegnung mit Evelyn. Sie ist eine junge Angestellte, die ein großes Herz zu haben scheint und die gerne Kirchen besucht und betet.

Mit einer Erschöpfungsdepression kommt Meck in eine Klinik – und liest dort zwei christliche Bücher, die er vom Hausmeister seiner Wohnanlage bekommen hat. Johannes, der Hausmeister, ist gläubiger Christ. Er besucht Meck, auch in der Klinik, lässt ihm Raum, bis dieser selbst zu fragen beginnt. Am Ende wird er zu einem richtig guten Freund und Wegweiser auf dem Weg des Glaubens.

In dieser Hinsicht ist das Buch ein echter Mutmacher: Gott treu nachzufolgen und für Menschen zu beten, die Gott einem aufs Herz legt und ihnen Gutes zu tun! Einmal mehr wird deutlich: Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle.

Gerne hätte ich noch etwas mehr erfahren, wie Markus jetzt als Christ lebt und ob er der Familie, in der er als Kind arbeiten musste, vergeben konnte.

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)