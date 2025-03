Melanie Carstens (Hrsg.): „Stell dir vor, es ist Alltag und du freust dich drauf“

22 Autorinnen der christlichen Frauenzeitschrift JOYCE erzählen, was ihnen dabei hilft, den Alltag wertzuschätzen, Gott darin zu entdecken und ihn mit neuen Augen zu betrachten. Persönliche Erfahrungen, Gedankenimpulse und praktische Tipps und Ideen bieten viele Anregungen, die man selbst ausprobieren und umsetzen kann.

„Stell dir vor, es ist Alltag und du freust dich drauf“ aus dem SCM-Verlag hat mich sofort mit seinem Titel neugierig gemacht. Denn wer kennt es nicht, dass der Alltag einfach so an einem vorbeifliegt und man gerade die Routinemomente und Normalitäten nicht mehr so wahrnimmt. Das kleine Hardcoverbuch ist haptisch und optisch toll gestaltet. Pro Kapitel kommt eine Autorin zu Wort. Jedes Kapitel ist mit schöner Schrift und passenden Bildern gestaltet.

Die Autorinnen erzählen von ihrem Alltag und allem, was dazu gehört und sie erzählen, wie sie sich besondere Momente, kleine Inseln und geliebte Routinen schaffen, die sie den Alltag bewusster erleben lassen. Und sie erzählen, wie und wo sie überall in ihrem Alltag Gott entdecken und erleben. Dieses Buch ist kein Ratgeber im klassischen Sinne. Ich hatte eher das Gefühl, als würde eine Freundin mir von sich erzählen und mir so ihre Tipps verraten.

Tolle Anregungen für den Alltag, die mich motivieren, mal genauer hinzusehen und alles bewusster anzugehen, auch wenn es nur die kleinen Routinen und Alltäglichkeiten sind. Es eignet sich durch die hochwertige Aufmachung auch super als Geschenk.

Von Wiebke Neubacher

