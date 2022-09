Michael Diener: Raus aus der Sackgasse

Darf Friedrich Schiller zitiert werden, um ein gewichtiges Buch, geschrieben von Michael Diener, zu besprechen? Schiller, Poet, Arzt und Dramatiker, soll gesagt haben: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Zeitgeist, mögen die einen sagen. Wichtig, die anderen. Michael Diener geht mit dem Werk „Raus aus der Sackgasse“ in eine für ihn persönlich neu angebrochene Zeit des weitsichtigen Denkens. Er analysiert kraftvoll und wirkt kampfstark im Paradigmenwechsel, den er erkannt haben will.

Diener beschreibt ungeschönt den inneren Prozess, der ihn umdenken ließ. Vom Einband weg macht er klar, dass es ihm in keiner Weise um „einen Ausverkauf der biblischen Botschaft an den Zeitgeist geht.“ Vielmehr führt die Lesart Dieners, der langjähriger Präses des Gnadauer Verbandes war, zu einem grundsätzlich neuen Verständnis. Nämlich kultursensibel auf Gottes Wort zu hören, Liebe und Barmherzigkeit als fundamentale Grundhaltung zu üben und auf die große Kraft des Evangeliums von Jesus Christus zu vertrauen. In flotter Schreibe sprüht der Kampfeswille eines tiefgläubigen Mannes mit reichlich Lebenserfahrung und dem Mut zu ehrlicher Reflektion.

Pietistisch und evangelikal geprägte Gemeinden sieht Diener im Um- und Aufbruch. Geradlinig und strukturiert führt er als Pfarrer und Brückenbauer durch brandaktuelle, wie auch stetig wiederkehrende Themen. Glaubwürdig ist er, besonders in den zahlreichen Passagen, die schmerzhafte und verletzende Erfahrungen schildern. Scharfzüngig, weil er um die Brisanz zu wissen glaubt, die notwendig ist, um als Kirche und Gemeinde gesellschaftsfähig zu bleiben. Und hoffnungsvoll, weil er es als Aufgabe der nachfolgenden Generationen sieht, die Veränderungen im Denken und im Umgang zuzulassen.

Selbst wer nicht in weiten Teilen der Kritik Dieners zustimmen will, tut gut daran, dieses Buch zu kennen. Für die einen mag es eine Provokation sein, für andere ein Meilenstein der Befreiung aus viel zu engen Glaubensdogmen. Wertvoll ist „Raus aus der Sackgasse“ für Leser und Leserinnen christlicher Literatur, weil es eine ungewöhnliche Biographie ist, eine Sammlung in Einblicke von Frömmigkeitsstilen sowie Warnung und Mutmacher zugleich.

Von Silke Meier

