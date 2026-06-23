Milka Loff Fernandes: #Selbstwert – Die Happiness Connection

Milka Loff Fernandes, bekannt als Moderatorin und Schauspielerin, hat einen lockeren, jugendlichen und humorvollen Schreibstil, der sich besonders an die jüngere Generation richtet.

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Da ich zur 68er Generation zähle, verstand ich nicht jedes Wort, fand es aber dennoch gut lesbar. Die Autorin kommt sympathisch rüber. Mich hat das Thema angesprochen, besonders ihre Gedanken und Ideen zum Thema Selbstbild und Selbstwert.

Was macht es mit mir, wenn ich mich auf neue Herausforderungen, wie zum Beispiel ein Date mit mir einlasse, oder etwas völlig Neues lerne und mich einmal ganz bewusst mit mir beschäftige? Zitat: `…jede neu erlernte Fähigkeit stärkt unser Selbst-Bewusstsein und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben können: „Ich schaffe das!“ bedeutet das, dass unser Selbst-Vertrauen ein wenig gestiegen ist.`

Ich fand es interessant, mich einmal intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen, kannte aber schon so manche Ideen. Für mich persönlich konnte ich mitnehmen, dass es sich lohnt immer mal wieder genauer hinzuschauen, um die eigene Persönlichkeit bewusster wahrzunehmen.

Fazit: Mir hat der lockere Schreibstil gefallen und auch die vielen Ideen und Herausforderungen zu dem Thema. Für Menschen, die sich eine Veränderung in ihrem Leben wünschen, ist es ein gutes Buch. Ich konnte einige neue Ideen für mich herausnehmen. Es regt zum Nachdenken an und verändert manche Sicht auf die Dinge im eigenen Leben.

Ein Highlight für mich: „Du hast gar kein Problem mit deinem Selbstwert. Du fühlst ihn nur nicht.“ Und dafür gibt es in dem Buch viele hilfreiche Challenges.

Von Christine Meißner

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