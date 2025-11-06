Mirja & Björn Wagner: Fearless

In „Fearless – Für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. 24 Menschen, die im Glauben losgegangen sind“ wird von 24 Menschen erzählt, die mutig losgegangen sind, um etwas zu bewirken. Die Frauen und Männer in diesem Buch zeigen, was möglich ist, wenn wir im Glauben handeln. Sie laden dich ein, selbst aktiv zu werden und dich für Gottes Schöpfung einzusetzen. Lass dich inspirieren, einen Unterschied zu machen: für die Erde, die uns geschenkt ist, und die Menschen, die sie mit uns teilen!

Werbung

Mit Kurzbiografien von Sarah Vecera, Real Life Guys, Naomi Bosch, Carsten und Samuel Waldeck, Nathalie Schaller, Franziskus von Assisi, Charlotte Cremer, Fynn Campbell, Natascha Heinrich und Luisa Leinweber, Marco Michalzik, Joana Karlguth, Niels Petersen, Tabea Oppliger, Lukas Augustin, Elisa Arnold, Tony Rinaudo, Ruth Werwai, Lukas Dilling, Annika Schlingheider, Matthias Graf, Hildegard von Bingen, Gerrit Wiezoreck, Larissa McMahon und Jens Bergmann.

Die Geschichten wurden wundervoll von Erik Pabst illustriert und haben die perfekte Länge, um mal eben schnell eine Geschichte zu lesen. Mir hat es gut gefallen, dass die einzelnen Storys so kurzweilig sind. Sie erzählen anschaulich das, was bei diesen Menschen wichtig und interessant ist. So kann man sie lesen und wirken lassen, auch wenn man vielleicht nicht viel Zeit hat. Oder man bindet sie in die Stille Zeit oder die Bibelzeit mit den Kindern ein.

Die Geschichten eignen sich auch schon für etwas jüngere Kinder, wenn sie von den Eltern begleitet werden. Für Teenager sind sie schon richtig klasse und auch für Erwachsene toll.

Spannend war für mich, dass es sich teils um Verstorbene handelt, teils um Menschen, die noch leben. Aber sie alle haben die Welt beeinflusst – oder tun es noch.

von Wiebke Neubacher

Leseprobe (PDF)