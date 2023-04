Mirjam van der Vegt: Stille dein Herz

Mirjam van der Vegt ist Stille-Trainerin und Journalistin. Eine Expertin für Stille also, die anderen sagt, was sie tun sollen? Sie selbst sieht sich eher als eine Lernende: Ein Burnout zwang die Autorin sich mit innerer Ruhe zu beschäftigen. Mit der Zeit entdeckte sie die Stille als Schatz und begann ihr Leben zu entschleunigen. 40 Ideen für die Stille – in Anlehnung an die 40 Tage in der Schweigezelle eines Klosters – stellt van der Vegt in ihrem Buch „Stille dein Herz“ vor.

Ihre 40 Wege zur Stille hat die Autorin in vier Kategorien eingeteilt: Stille als Basis, Stille in Bewegung, Stille durch Konzentration und Kontemplation und Stille in einer ungewohnten Umgebung. Digital Detox [Verzicht auf digitale Medien für eine gewisse Zeit; Anm. d. Red.], einen Gebetshocker bauen oder schweigend essen sind nur drei der Wege in die Stille.

Van der Vegt kennt aus eigener Erfahrung auch die Herausforderungen der Stille, die „in erster Linie wohltuend ist, aber sie kann auch zur Konfrontation werden.“ Nämlich dann, wenn Raum im Denken sei und alte Geschichte, Unverarbeitetes und Erinnerungen aufstiegen. Ein Grund, weshalb viele Menschen die Stille meiden und vor ihr fliehen würden.

Was mir am Buch besonders gefallen hat: Es gelingt der Autorin, ohne den moralischen Zeigefinger zu heben, zu einem Leben zu ermutigen, das aus der Stille und Zeit mit Gott Kraft schöpft. Nach dem Lesen dieses Buches bin ich ermutigt: Mehr in die Tiefe als in die Breite zu leben. Und: Eine innere Ruhe, ein tiefer Frieden mit Gott, hat nicht unbedingt etwas mit einem äußeren stillen Leben zu tun, das für viele nur schwer möglich ist.

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)