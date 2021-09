Natalie Schaller, Lennart Will: Der Stoff, aus dem die Freiheit ist

Der Weg von Natalie Schaller als Tochter eines Anwalts scheint vorgezeichnet zu sein: Ab­itur, Jurastudium, Karrie­re. Doch sie beginnt, ihrer Unentschlossenheit in ihrem Herzen nachzu­geben und trifft die Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen und in Australien einen Kurs bei „Jugend mit einer Mission“ zu besuchen. Der praktische Einsatz während dieser Zeit bringt sie zu einem Hilfsprojekt für Prostituierte in Kambodscha. Ein Schock für Natalie, doch die Perspektivlosigkeit dieser jungen Frauen lässt sie nicht mehr los.

Zurück in Deutschland verfolgt sie ihre Idee, eine nachhaltige Modelinie zu gründen, um dadurch Opfern von Menschenhandel und Zwangsprostitution in Indien und Kambo­dscha zu helfen. Sie wird Gründerin eines Start-up-Unternehmens, das Mode entwirft und fair herstellen lässt. Doch nach wenigen Jahren steht sie schon finanziell mit ihrem Modelabel „glimpse“ vor dem Aus.

Dennoch verfolgt sie erneut ihre Vision und gründet das Folgelabel [eyd].

Natalie Schaller berichtet in diesem großartigen Buch sehr authentisch über Er­folge und Misserfolge – sie ist jederzeit sehr ehrlich – auch mit sich selber. Das Buch erzählt vom Träu­men, Scheitern, von Ängs­ten, Kampfgeist und Vertrauen. Immer wieder gibt es zwi­schendurch kurze „Faktenchecks“, die in verschiedene wichti­ge Themen wie z. B. faire Bio-Mode, Zwangsprostitution und Menschenhandel, soziales Unter­nehmertum u. ä. ein­führen.

Eine kleine Fotostrecke ergänzt den Inhalt wunderbar und gibt den erwähnten Per­sonen ein Gesicht. Diese Geschichte ist eine packende Inspiration für jeden, der nach sei­ner Aufgabe im Leben sucht oder davon träumt, die Welt zu einem besseren Ort zu ma­chen. Die Kapitel sind kurz und knackig. Die Autorin und ihr Co-Autor schildern in einer erfri­schenden Art und Weise Nathalies Werdegang

Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)