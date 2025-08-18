Nicola Vollkommer: Rut. Wie Gottes Treue dem Leben Bedeutung gibt

Vier kleine Bücher hat die Autorin, Referentin und Lehrerin Nicola Vollkommer in diesem Jahr veröffentlicht, um „Vier Frauen der Bibel“, genauer gesagt aus dem Alten Testament, unter die Lupe zu nehmen: Lea, Tamar, Rahab – und in diesem vierten Band, der die Reihe abrundet: Rut.

Vollkommer gelingt es, ausgehend von der Lebenswelt von Rut Parallelen und ähnliche Gedanken in unserer Gesellschaft zu entdecken: „Schleichend, kaum spürbar fängt das Volk Gottes an, damals wie heute, seinen Glauben etwas lockerer zu nehmen und sich das Leben bequem zu machen.“ (21)

Mit starken Bildern, Zitate zum Herausschreiben und viel Liebe zum Detail legt die bekannte Autorin die Geschichte von Rut aus. Dabei wird immer wieder deutlich: Gott führt auch durch schicksalshafte, schwierige Zeiten hindurch und er kommt mit uns ans Ziel. Freundschaft, familiäre Verbundenheit und Selbstlosigkeit werden thematisiert. Am Ende zieht sich Gottes Segenslinie weiter: Ruts Urenkel wird der spätere König David sein.

Was mich beim Lesen gefreut hat: Nicola Vollkommer schreibt frisch, lebensnah und bietet mit ihrem einfühlsamen Schreibstil auch genügend Anknüpfungspunkte für alle Leser im 21. Jahrhundert.

Mit knapp hundert Seiten ist das Buch gut an einem Abend zu lesen – zu Hause oder auch auf vier Abende verteilt – mit je einem Kapitel pro Abend – in der Kleingruppe. Ebenso ist es für alle geeignet, die sich auf Andachten, ein Frauenfrühstück oder eine Bibelarbeit zu Rut vorbereiten. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Erweiterung zu Frauen im Neuen Testament?

Von Andreas Schmierer

