Nina Freiburg: Was hat der Engel gesagt?

Die Autorin, die als staatlich geprüfte Logopädin arbeitet und viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat, stellt mit ihrem Buch „Was hat der Engel gesagt?“ 10 spiel-fertige Krippenspiele zur Aufführung im Weihnachtsgottesdienst zur Verfügung.

In einem ersten Teil des Buches gibt sie zahlreiche Hinweise zur konkreten Umsetzung, wie beispielsweise die Zeitplanung, die Verteilung der Rollen und die Gestaltung der Proben. Dabei nennt sie verschiedene Kennenlern- und Aufwärmspiele und gibt wertvolle Tipps zum Auswendiglernen und für eine gute Bühnenpräsenz.

Mit einem Passwort können beim Neukirchener-Verlag zudem alle Texte und praktisches Zusatzmaterial heruntergeladen werden, wie z. B. Checklisten. Die Tipps zur Inszenierung können selbstverständlich auch für andere schauspielerische Beiträge im Rahmen eines Gottesdienstes angewendet werden.

Das Einstudieren eines Krippenspiels, die Gestaltung des Bühnenbilds und die Beschaffung der Kostüme und Requisiten sind eine große Herausforderung. Nina Freiburg findet aber sehr ermutigende Worte und betont, dass der Glaube an Jesus Christus das ist, was wirklich zählt und dass Weihnachten die einmalige Gelegenheit bietet, Mensch mit dem Evangelium zu erreichen, die normalerweise keine Gottesdienste besuchen.

Mir als Leserin hätte es gut gefallen, wenn sich die Krippenspiele in der Dauer und der Anzahl der benötigten Rollen etwas mehr unterschieden hätten, damit auch kleinere Gemeinden Möglichkeiten zur Umsetzung finden könnten.

von Natalie Freising

