Priska Lachmann: Mama. Frau. Königstochter.

Das Buch von Priska Lachmann ist zunächst in die drei Zielgruppen Mama, Frau und Königstochter unterteilt. In jedem Teil werden die typischen Sätze, die Frauen in den Lebensphasen mit Kindern ungefähr zwischen 0 und 10 im Kopf haben, behandelt. Jedes Kapitel hat einen Satz, beispielsweise „Ich bin in nichts richtig gut“, „Ich bin eine schlechte Mutter“, „Wir haben nicht genug Geld“, „Gott ist so weit weg“, „Ich schaff’ das schon alles“ oder „Meine Ehe ist auch nicht mehr das, was sie mal war“. Diese werden von einem Bibelvers, einem ermutigenden Text, ein Gebet, ein zusammenfassender Satz und ein kurzer Erfahrungsbericht einer Frau gefolgt.

Dabei wird dem Leser beziehungsweise der Leserin zum einen Mut gemacht, dass dieser Satz eine Lüge ist und die Wahrheit eine andere, die es zu entdecken und zu glauben gilt.

Zum anderen werden ganz praktische Tipps gegeben, wie im Alltag mit den Themen umgegangen werden kann. So macht die Autorin Mut, sich dem Thema Finanzen ganz anders zu öffnen und sich nicht nur auf den Ehepartner zu verlassen, sondern selbst sich zu informieren und aktiv zu werden. Durch die Gliederung in drei Teile mit den drei Schwerpunkten werden auch inhaltlich genau die Themenfelder behandelt, die eine Mutter beschäftigen.

Auch wenn es inzwischen sehr viele Ratgeber für Mütter in der Kleinkindphase gibt, so sticht dieser durch die klaren Gliederungen nach den typischen Lügensätzen im Kopf heraus.

Auch wenn nicht bei allen, doch bei sehr vielen Sätzen fühlt man sich als Leserin ertappt und abgeholt und durch den Text ermutigt und getröstet. Durch die offenen Berichte verschiedener Frauen und auch der Autorin wird ein Gefühl vermittelt, mit den eigenen Sorgen und Herausforderungen nicht allein zu sein.

Verbunden mit den ermutigenden Worten und praktischen Tipps entsteht ein rundum gelungener Ratgeber, der sich auch ideal als Geschenk für jede frischgebackene Mama eignet.

von Anna Nill

