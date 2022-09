Sandra Geissler: Dieses kleine Stück Himmel

In diesem mutmachenden Erfahrungsbericht einer Familie mit fünf Kindern berichtet Sandra Geissler von ihrem chaotischen Alltag. Schon der Prolog nimmt den Leser gefangen. Sie schreibt von ihrem ersten Baby, von ihrer Unsicherheit und dem Wusch einer Bedienungsanleitung. Sie wollte keine Fehler machen und las alle Ratgeber, die es gab. Aber das Kind passte in kein Schema. So lernten sie und ihr Mann mit der Zeit auf ihr Bauchgefühl und ihren gesunden Menschenverstand zu vertrauen und die Einzigartigkeit jeder Familie zu sehen. Sie kamen zu dem Schluss: Das Baby braucht kein Zeugs, es braucht uns – Nähe und Liebe.

Sie schreibt: „Wenn wir füreinander sorgen, einander lieben, wenn wir die Sinne nutzen, die unser Schöpfergott in uns hineingelegt hat, wenn wir die Stimme dieses Schöpfers hören, in unseren Herzen, dann ist das gelungene Familie.“

Familie mit allen Sinnen erleben bedeutet auch alle Sinne – Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten, Herzenssinn – einzusetzen. In den einzelnen Kapiteln erläutert Sandra Geissler die verschiedenen Sinne. Sehen, worauf es ankommt, das Kind wirklich anschauen, wahrnehmen, seine Bedürfnisse und seinen Zustand wie Freude, Frustration, Angst, Trauer, Erschöpfung, Verzweiflung erkennen. Beim Hören schreibt sie von abendlichen Bettkantenzeiten, während die Kinder in Einzelgesprächen von ihrem Tag berichten können. Aber sie berichtet auch von Wutausbrüchen, Streitereien, Konflikten und das nicht nur bei den Kindern sondern auch bei ihr selbst.

Beim Schmecken geht es rund ums Essen: Kochen, gemeinsame oder getrennte Mahlzeiten, unterschiedlichen Geschmacksvorlieben, gesunde Ernährung, Picknicks. Auch der Geruchssinn ist wichtig. Babys riechen, Menschen riechen und nicht jeder Duft ist bei jedem beliebt. Dicke Luft kann man auch riechen, aber Liebe ist eben nicht gleichzusetzen mit Konfliktfreiheit und dauernder Harmonie. Manchmal riecht man Erinnerungen – bestimmte Düfte aus der Küche, von Blumen, Wald, Berge, Meer.

Tasten ist in den ersten Jahren extrem wichtig. Knuddeln, Drücken, Herumtragen, Umarmen, Streicheln, Kraulen, Küssen. Und manchmal müssen wir uns durch die Dunkelheit tasten. Das ist nicht immer angenehm. Menschen teilen ihr Leben mit Begrenzungen, Ärger, schlechter Laune und Herausforderungen. Es gibt Trauer, Verlust, Depressionen, Überforderungen. Mit dem 6. Sinn – dem Herzenssinn knüpft die Autorin ein Band um alle Sinne und fasst sie zusammen.

Dieses ehrlich geschriebene Buch macht Mut Familie zu wagen, nicht alles so verbissen zu sehen. Es zeigt, nicht alles muss perfekt sein, aber lebendig. Wir dürfen auch mal ausrasten, Chaos leben, Fehler machen. Vertrauen und Liebe hält einiges aus.

Ich selbst bin jetzt schon vielfache Oma meiner fünf Kinder. Gerne hätte ich das Buch früher schon gelesen. Es ist so anregend, so unterhaltsam, so herzerwärmend. Die Lebensbeispiele sind so praktisch und realistisch und haben mir die Augen geöffnet. Gerne hätte ich manches anders gemacht. Es tut gut, Vorbilder und Anleitungen zu haben.

In diesem Buch werden keine fertigen Lösungen vorgegeben, sondern Wege aufgezeigt, die zu einer gelingenden Familiengemeinschaft führen können. Dieses Buch kann bedenkenlos allen zukünftigen und schon gewordenen Eltern geschenkt werden. Auch wenn sie keine Christen sind. Ich jedenfalls habe davon erheblich profitiert.

Von Brigitte Keune

