Fabienne Sita: Asche und Eden

Das Cover zog mich magisch an, der Titel ließ mich danach greifen und der Untertitel weckte meine Neugier: „Asche und Eden – Von tiefstem Schmerz, wahrer Schönheit und einer Begegnung, die alles verändert“ Autorin: Fabienne Sita. Feinfühlig wie ein leichter schwarzer Schmetterling öffnet Sita ihre Seele und zeigt die tiefsten Abgründe, Verletzungen, Ängste, Depressionen und Trauer. Vielleicht ist es diese Gemengelage, die in einer Sprache mündet, die fesselt.

Werbung

Drei Seiten komplett Schwarz erlaubt sich die Autorin, ehe sie, nach zwei Seiten in Weiß, dem „Mann in Weiß“ begegnet. Sie lernt ihm zu vertrauen und Schritt für Schritt in die Räume und Landschaften ihres Lebens zu gehen. Die mystisch märchenhaften Geschichten gehen unter die Haut und lassen den Schmerz und die innere Heilung der Autorin erahnen. Sie schreibt von der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Von Zweifeln und der bangen Frage, ob sie genug wert sei, um geliebt zu werden. Dem „Mann in Weiß“ spricht Sita viel Geduld zu und die Fähigkeit, sie zu führen und auf dem Weg zu sich selbst zu begleiten. Ruach, die Geistkraft Gottes, zirkuliert in Sitas Gedanken und Gebeten und in den inneren Häusern, die sie auf ihrer Reise besucht. Die Autorin erlebt die Heilkraft Gottes an ihrer Seele und gleichzeitig die Erschöpfung ihres Körpers. Ihr gelingt auszudrücken, was in Worte schwer zu fassen ist. Die Erzählungen sind düster-schwarz bis schillernd, glitzernd, glänzend.

Fabienne Sita studierte Fotodesign und war als Artdirector im International Christian Fellowship (ICF) in München tätig. ICF gilt als charismatische Bewegung, in deren Praxis die Geistesgaben betont werden. Unverkennbar spiegeln sich das Studium und die geistliche Ausrichtung in diesem Buch wider. „Asche und Eden“ ist ein weiteres Werk auf dem Markt, das in Wort und Schrift großartige Bilder der Schönheit Gottes und seiner Urkraft zeichnet. Es ist der Versuch zu beschreiben, was nicht vorstellbar ist: Gottes unendliche Liebe. Es ist ein Meisterwerk.

Von Silke Meier

Leseprobe (PDF)