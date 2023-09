Tanja Wenz: Mit Kraft, Mut und Besonnenheit

Unter dem Motto „Mit Kraft, Mut und Besonnenheit“ beleuchtet Autorin Tanja Wenz das Leben von 16 „Männern des Glaubens“ – in aller Kürze, nicht als komplette Biografie. Das Besondere an der Darstellung ist, dass von jeder Person nur ein Detail oder eine Lebensphase aufgegriffen wird. Dieses Ereignis wird entweder ganz neu oder aus einem speziellen Blickwinkel aus betrachtet. Franz von Assisi wird zum Beispiel mittels einer fiktiven Radioreportage dargestellt.

Von Roger Schütz („Frère Roger“) wird berichtet, wie er mitten im Krieg mit dem Wunsch und Traum im Herzen eine Gemeinschaft zu gründen aus der Schweiz nach Frankreich geradelt ist. Er kam schließlich in Taizé. Eine alte Frau sagte zu ihm: „Bleiben Sie hier in dem aussterbenden Dorf und geben Sie uns Hoffnung“. Das war für ihn das Zeichen Gottes, hier mit der Gemeinschaft zu beginnen. Sie sollte Hoffnung und Frieden für die ganze Welt stiften. Von Martin Luther King erfährt man, dass er eigentlich Michael King hieß. Erst in der Auseinandersetzung mit dem Reformator Martin Luther änderte sich das. Nach einem Besuch mit seinem Vater in Wittenberg nahmen beide den Namen Martin Luther King an.

Einige der porträtierten Männer wurden von der Kirche abgelehnt, verurteilt und erst viel später rehabilitiert – manche erst in jüngster Zeit.

Die Erzählungen oder fiktiven Interviews sind allesamt kurz gehalten. So lässt sich schnell ein rascher Überblick gewinnen. Das Buch eignet sich gut dazu, eine persönliche Auswahl zu treffen. Porträtiert werden unter anderem Galileo Galilei, Dietrich Bonhoeffer, Papst Johannes XXXIII., Pater Maximilian Kolbe, Nelson Mandela und Martin Luther King. Zu jeder Person gibt es einen Steckbrief und einen zusätzlichen Abschnitt „Wissenswertes“.

Das Buch ist gut und locker geschrieben. Aber es stimmt auch nachdenklich, wie viele der Männer unendliches Leid und einige auch den gewaltsamen Tod erleiden mussten. Trotzdem blieben sie auf dem Weg, den Gott ihnen aufgetragen hatte.

Von Wilfried Dölker

Leseprobe (PDF)