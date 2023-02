Thomas Meyerhöfer: FOUND – Bis hierhin und noch viel weiter

Thomas Meyerhöfer hat echt etwas zu sagen. Er weiß, was das Leben so alles mit sich bringen kann. Schließlich war er für etwa zehn Jahre als Polizist unterwegs, bis Gott etwas völlig anderes mit ihm vorhatte.

Werbung

Eingebettet in eine Art fiktive Nahtoderfahrung, in der er mit Jesus über sein bisheriges Leben plaudert, erzählt Meyerhöfer seine Autobiografie. Er wächst in einer Familie auf, die nur am Rande mit der Kirche zu tun hat. In seiner frühen Jugend kommt er mit einer pfingstkirchlichen Gruppe in Berührung und lässt sich taufen. Bis er „die Sache mit Jesus“ richtig versteht und Gott in sein Leben eingreifen darf, sollten allerdings noch einige Jahre vergehen.

Gott meint es anscheinend gut mit ihm: Ein Freund lädt Meyerhöfer zu einem Treffen junger Christinnen und Christen ein. Gleich am ersten Abend lächelt ihn die Frau an, die er später heiraten wird. Die gefundene Liebe und „endgültige“ Bekehrung gehen mehr oder weniger Hand in Hand. Relativ früh geben sich die beiden vor dem Altar das Ja-Wort.

Ungefähr zur gleichen Zeit bewirbt sich Meyerhöfer erfolgreich bei der Polizei. Beruflich läuft sein Leben traumhaft. Es gibt aber auch Schattenseiten: Er arbeitet im Schichtdienst und das mit einer wachsenden Familie. Nach zehn Jahren bei der Polizei bekommt Meyerhöfer von Gott eine ziemlich klare Berufung. Er soll eine Bibelschule zu besuchen. Letztendlich lässt sich Meyerhöfer darauf ein, aber erst nach einem wohlüberlegten „Deal mit Gott“.

Während der Bibelschulzeit entdeckt Meyerhöfer sein Talent als Evangelist. Im Anschluss baut er beim Missionswerk Werner Heukelbach die Digitalabteilung auf. Gott segnet seine Arbeit: Es kommt zu einer größeren Zahl an Bekehrungen. Doch es gibt Rückschläge: Nicht jedem aus dem Umfeld des Missionswerks gefällt Meyerhöfers Stil – Erfolge hin oder her.

Am Ende kündigt er – nicht ganz freiwillig. Er findet zwar bald eine neue Aufgabe, aber über sein Leben legt sich nach und nach der Schatten einer schweren Depression. Darunter leidet er über mehrere Jahre hinweg, bis Gott ihm wieder Licht schenkt.

Von Johannes Renz

Leseprobe (PDF)