Tobias Haberl: Unter Heiden – Warum ich trotzdem Christ bleibe

Angefangen hat alles „unter Christen“. Groß geworden ist Tobias Haberl im katholischen Niederbayern mit all den Begleitumständen, die Ende des letzten Jahrhunderts dort ganz normal waren: sonntags in die Kirche, als Messdiener. Ein frommes, bodenständiges Elternhaus, in dem mit einer großen Selbstverständlichkeit Glaube gelebt wird. Dann folgen einige Jahre, in dem der Glaube für Haberl kaum eine Rolle spielt.

Das Hauptthema des Buches aber ist seine Wieder-Hinwendung zum Glauben, zu Gott und zur Kirche – als Erwachsener. Haberl, beruflich als Autor der Süddeutschen Zeitung unterwegs, beschreibt seine Situation: Niemand in seinem Wohnviertel oder in seinem Arbeitsumfeld verbindet irgendetwas mit dem christlichen Glauben oder stellt auch nur die Frage, warum Christen beten oder worauf sie hoffen. Dieses Gefühl, auf einem Gebiet unterwegs zu sein, das im eigenen Umfeld niemanden interessiert, macht ihn nach eigener Aussage zu einem Exoten.

Der Glaube ist „einfach und kompliziert zugleich“ – das fasziniert Tobias Haberl. Und alle, die lesend seine Reise begleiten, können beides in seinem Leben beobachten. Den einfachen Glauben, aber auch seine Zweifel: „zwei Brüder, bei denen der eine ohne den anderen nicht zu haben ist.“ „Unter Heiden“ ist ein kluges Buch, mit vielen kleinen Exkursen in Gesellschaft und Religion, lesenswert biografisch, und ganz nebenbei eine kleine spirituelle Gesellschaftsanalyse Bayerns. Die von Haberl geliebte alte Messe, lang und lateinisch – das lässt manchen Protestanten aber dann doch ein wenig erschaudern.

Von Martin Gundlach

