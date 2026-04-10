Chorprojekt YOU/C: „Singen kann richtig cool sein“

Chöre gelten oft als altmodisch – vor allem bei Jugendlichen. Mit dem Projekt YOU/C zeigt das Evangelische Jugendwerk Württemberg, wie gemeinsames Singen begeistern kann.

Von David Werner

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Rund fünf Millionen Deutsche singen in einem von etwa 60.000 Chören. Wie viele christliche Jugendchöre darunter sind, ist nicht bekannt. Diese zu fördern, zu gründen und Jugendliche fürs Singen zu begeistern, ist der Wunsch von Benjamin Steinhoff und seinem Team. Der Grundschullehrer mit dem Hauptfach Musik leitet das Projekt »YOU/C« im Evangelischen Jugendwerk Württemberg (EJW).

So macht Singen Spaß

»Rückblickend würde ich sagen, dass ich in die Chorwelt ein bisschen reingestolpert bin«, beginnt Benjamin, der zuvor bereits vielfältige Erfahrungen als Musiker gesammelt hat. Seit 2019 leitet er nun schon die Sing-Community für Jugendliche. »Am Anfang lag ein weißes Blatt Papier vor uns. Das durften wir als Team mit unseren Ideen ausmalen und füllen.« Dabei entstand das Konzept für YOU/C. »Oft haben Jugendliche ein eher veraltetes, trockenes und auch langweiliges Bild vom Singen in einem Chor. Wir wollen mit YOU/C zeigen, dass es richtig cool sein kann, gemeinsam zu singen«, fasst Benjamin die Zielsetzung des Projekts zusammen.

Ganz konkret stellt YOU/C Materialien wie Noten, Playbacks und Musikvideos zur Verfügung, veranstaltet in Gemeinden Sing-Erlebnis-Tage, die YOU/C-Days, und sorgt für die Vernetzung von singbegeisterten Jugendlichen. Inzwischen gibt es auch mehrere YOU/C Chöre in Kirchengemeinden vor Ort. »Wir haben beobachtet, dass die Leute in den Gemeinden zwar motiviert waren, aber oft nicht die Zeit oder das Knowhow hatten, einen Teenie- oder Jugendchor zu gründen. Mit den YOU/C-Chören möchten wir zeigen, wie es gehen kann. Wir hoffen, dass dadurch in Zukunft weitere Jugendchöre entstehen.«

Zusammen wachsen

Für Benjamin Steinhoff ist das gemeinsame Singen etwas ganz Wertvolles: »Bei Jugendlichen ist die Stimme eng mit dem Körper und dem eigenen Selbstwert verbunden. Beim Singen in der Gruppe können sie sich ausprobieren, ohne zu sehr aus der Komfortzone zu müssen.« Sein Wunsch ist, dass die Jugendlichen bei YOU/C in dreifacher Hinsicht wachsen: in der Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zu Gott.

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Begeistert berichtet er von Jugendlichen, die schon seit ein paar Jahren bei YOU/C dabei sind: »Sie haben eine super Entwicklung gemacht und sind auch beim Singen viel sicherer geworden.«

Weitere Highlights waren für ihn: Die Teilnahme an Großveranstaltungen wie dem »European Gospel Festival YOUth«, wo hunderte Jugendliche aus ganz Europa zusammen sangen, das Featuring bei bekannten Musikern aus der christlichen Szene wie Samuel Harfst oder Bastian Benoa und auch Sing-Workshops bei Konfirmanden- oder Jugendcamps.

»Wenn Jugendliche, die eigentlich keine Lust aufs Singen hatten, nach dem Workshop feststellen: Das hat ja richtig Spaß gemacht, schlägt unser Herz höher«, erzählt er.

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Dieser Artikel ist in der christlichen Jugendzeitschrift Teensmag erschienen. Teensmag gehört wie Jesus.de zum SCM Bundes-Verlag.



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