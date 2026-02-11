Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Albumcover von Throwing Paint

Abbie Gamboa & Adohán King: THROWING PAINT

Musikkritik

»THROWING PAINT« von Abbie Gamboa und Aodhán King verbindet tiefgehende Texte mit verzaubernder Musik. In zehn Songs bietet dieses Album einen Raum, um Gott in allen Umständen zu preisen. Von seichten, herzzerbrechenden und verwundbaren Musikstellen zu mitreißenden, impulsiven und vulkanartigen Ausbrüchen des Lobpreises.

Man merkt, dass beide Künstler ihr ganzes Können in dieses Album gegeben haben. Es ist perfekt für einen Abend auf der Couch, in Decken eingekuschelt mit einem Tee, allein oder mit anderen. Wenn man schon ein wenig müde ist, aber absolut bereit, Gott zu loben. Genau dann passen diese 45 Minuten perfekt. Gott freut sich über deinen Lobpreis. Probier’s mal aus.

reingehört_Deborah

Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

„Spotify Embed: THROWING PAINT“ direkt öffnen

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Album einen Raum, um Gott in allen Umständen zu preisen. Perfekt für einen Abend, eingekuschelt auf der Couch!
5

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Dieses Album einen Raum, um Gott in allen Umständen zu preisen. Perfekt für einen Abend, eingekuschelt auf der Couch!Abbie Gamboa & Adohán King: THROWING PAINT

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.