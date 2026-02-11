Abbie Gamboa & Adohán King: THROWING PAINT

»THROWING PAINT« von Abbie Gamboa und Aodhán King verbindet tiefgehende Texte mit verzaubernder Musik. In zehn Songs bietet dieses Album einen Raum, um Gott in allen Umständen zu preisen. Von seichten, herzzerbrechenden und verwundbaren Musikstellen zu mitreißenden, impulsiven und vulkanartigen Ausbrüchen des Lobpreises.

Man merkt, dass beide Künstler ihr ganzes Können in dieses Album gegeben haben. Es ist perfekt für einen Abend auf der Couch, in Decken eingekuschelt mit einem Tee, allein oder mit anderen. Wenn man schon ein wenig müde ist, aber absolut bereit, Gott zu loben. Genau dann passen diese 45 Minuten perfekt. Gott freut sich über deinen Lobpreis. Probier’s mal aus.

reingehört_Deborah