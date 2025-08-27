AMEN Berlin: Gegenwart

AMEN Berlin bringt mit ihrer neuen EP »Gegenwart« frischen Wind in die deutschsprachige Worship-Szene. Fünf Songs, die vor allem eins wollen: Dich mitten in Gottes Gegenwart führen. Die EP startet mit dem kraftvollen Song »Heiliger Geist, fall«, der Raum für intensive Anbetung schafft. Auch »Danke, danke Jesus« und »Jesus (Wir erheben dich)« überzeugen durch emotionale Tiefe und eine klare theologische Botschaft. Alle Tracks laden dazu ein, laut mitzusingen oder still zu werden und Gott zu begegnen. Das Album liefert modernen Pop-Worship mit starken Beats, gefühlvollen Sounds und Refrains, die direkt ins Herz gehen. Wenn du auf der Suche nach Worship bist, der ehrlich, tief und musikalisch stark ist, dann ist diese EP von AMEN Berlin genau dein Ding.

reingehört_Malin