Apollo LTD: Hello Human

Das Album strotzt vor Optimismus. Hier bekommt man energetische Gute-Laune-Pop-Songs, die einem das Gefühl vermitteln, dass alle schlechten Zeiten der Vergangenheit angehören. Die meisten Tracks klingen mir jedoch etwas zu leicht. Die Leiden im Leben werden mit einem „All you need is just a little faith“ weggetanzt. Zwar ein schöner Glaubenssatz, aber auf so viel Positivität muss man auch richtig Bock haben.

Zum Glück gibt es Songs wie „Soul Worth Saving“, der nicht weniger hoffnungsvoll, aber gefühlvoller und empathischer klingt. Auch „Living Proof“ und „Undeniably You“ sind Songs mit stärkerem Worship-Charakter. Mein persönliches Highlight ist „Hooked“, der mich mit seinen rockigen Elementen voll abholt und eine angenehme Abwechslung reinbringt.

reingehört_Celina Röhl