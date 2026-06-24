Hudson Tucker: broken

Aus Nashville, der christlichen Künstlerschmiede der USA, kommt ein Singer/Songwriter, den du dir unbedingt anhören solltest. Sein Mix aus epischen Klängen und persönlichen Texten hat mich richtig gepackt. Denn Hudson zeigt seine ganze Zerbrochenheit und Verzweiflung. Er teilt seine Struggles, seine Schwäche, seine offenen Fragen. All das legt er bei Gott ab, lässt sich von ihm mitten in dem ganzen Chaos neuen Mut und Hoffnung zusprechen und taucht ein in seine Gnade.

Wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, dich von heftigen Gefühlen überwältigt fühlst, lass dir in »crying out« zusprechen, was für ein liebevoller Gott an deiner Seite ist.

Ein sehr emotionales Album mit viel Real Talk und klarer Botschaft: Gott ist bei uns – bei wirklich allem. Er fühlt mit.

reingehört_Tobi